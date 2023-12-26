يقدم هذا التقرير قنوات مشاهدة مباراة بيرنلي وليفربول اليوم 26- 12- 2023 في الدوري الإنجليزي، والقنوات الناقلة، ومعلق المباراة، والتشكيل المتوقع للفريقين، وطاقم تحكيم المباراة.

في مباراة تعتبر فرصة لنادي ليفربول، لاحتلال صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز … تقام اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023، الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة، مباراة ليفربول مع ناد بيرنلي، على ملعبه “تورف مور”، ضمن مباريات الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي موسم 2023 /2024.

تقابل ليفربول، وبيرنلي، في 16 مباراة من قبل، فاز الريدز في 12 مباراة، بينما فاز بيرنلي في مباراتين، وتعادل الفريقان في مباراتين.

ليفربول يسعى للصدارة

مشاهدة مباراة بيرنلي وليفربول اليوم 26- 12- 2023 في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ويحتل نادي ليفربول، المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 39 نقطة، خلف نادي أرسنال المتصدر برصيد 40 نقطة.

وفي الـ 18 مباراة السابقة لنادي ليفربول، في الدوري الإنجليزي الممتاز، فاز الريدز في 11 مباراة، وتعادل في 6، وخسر مباراة واحدة.

ويسعى الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وعدم التفريط في أي نقطة لتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما تعادل ليفربول مع أرسنال في الجولة الماضية ، ومن قبلها تعادل في مباراته مع مانشستر يونايتد.

طموحات صلاح الجديدة

مشاهدة مباراة بيرنلي وليفربول اليوم 26- 12- 2023 في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ويدخل محمد صلاح، الدولي المصري، هذه المباراة بروح معنوية عالية، بعدما دخل في قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، بـ 151 هدفا، كان آخرهم في شباك الأرسنال الأسبوع الماضي، ويفصل “مو صلاح”، عن جيرمان ديفو، صاحب المركز التاسع في ترتيب هدافي البطولة التاريخيين، 11 هدفا فقط، من الممكن أن يسجلهم في مباريات الدوري الإنجليزي المتبقية هذا الموسم.

ويتطلع صلاح، أيضا للتسجيل في مباراة اليوم، ليستمر في المنافسة على لقب هداف الدوري للموسم السابع على التوالي، بعدما سجل 12 هدفا، ليطارد متصدر هدافي الدوري نجم مانشستر سيتي، إيرلينج هالاند، الذي سجل 14 هدفا.

ويعاني ليفربول في مباراة اليوم من غياب عدد من اللاعبين المهمين، وعلى رأسهم، أليكس ماك أليستر، وأندي روبرتسون، وتياغو ألكنتارا، وجويل ماتيب، وديوغو جوتا، ستيفان بايتشيتش.

آمال بيرنلي من المباراة

بينما يحل ناد بيرنلي، في المركز الـ 19 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 11 نقطة، ليصبح مهدد بالهبوط، ما يدفعه للدخول في مباراته مع ليفربول، على ملعبه، وهو يأمل في خطف نقطة على الأقل للحفاظ على آماله في الاستمرار في البريميرليج، والابتعاد عن مراكز الهبوط، والذي يفصله عنها 3 نقاط فقط، ليصبح في المركز الـ 18، والذي يحل فيه حاليا، نادي نوتينجهام فورست برصيد 14 نقطة.

وفي الـ 18 مباراة السابقة لناد بيرنلي، في الدوري الإنجليزي الممتاز، فاز في 3 مباريات، وخسر في 13 مباراة، وتعادل في مباراتين.

Together as one ❤️‍? pic.twitter.com/ZSqhYXUQl1 — Burnley FC (@BurnleyOfficial) December 24, 2023

موعد مباراة بيرنلي وليفربول اليوم 26- 12- 2023 في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة بيرنلي، وليفربول، على ملعب “تورف مور”، ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي ، اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023، الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

قنوات مشاهدة مباراة بيرنلي وليفربول اليوم 26- 12- 2023 في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة بيرنلي وليفربول اليوم 26- 12- 2023 في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تنقل مجموعة قنوات “بين سبورت” القطرية، حصريا جميع مباريات البريميرليج، في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا.

وتذاع مباراة مباراة بيرنلي وليفربول اليوم 26- 12- 2023 في الدوري الإنجليزي، على قناة beIN SPORT HD 1، المشفرة، الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة بيرنلي وليفربول اليوم 26- 12- 2023 في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة بيرنلي وليفربول اليوم 26- 12- 2023 في الدوري الإنجليزي، على قناة beIN SPORT HD 1، المشفرة.

وهذا هو تردد قناة beIN SPORT HD 1

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11013

معدل الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

مشفرة

تشكيل ليفربول المتوقع أمام بيرنلي اليوم 26- 12- 2023 في الدوري الإنجليزي

من المتوقع أن يدخل الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، المباراة اليوم بطريقة لعبه المعتادة 4-3-3، وبالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: أليسون بيكر

خط الدفاع : ترينت ألكسندر أرنولد، وجو جوميز، وإبراهيما كوناتيه، وفيرجيل فان دايك.

خط الوسط: واتارو إندو، وكورتيس جونز، ودومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم : محمد صلاح، ولويس دياز، وداروين نونيز.

تشكيل بيرنلي المتوقع أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي اليوم 26- 12- 2023

مشاهدة مباراة بيرنلي وليفربول اليوم 26- 12- 2023 في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

من المتوقع أن يدخل فينسنت كومباني، مدرب بيرنلي، المباراة بطريقة لعبه المعتادة 4 -2- 2، وبالتشكيل التالي:

حراسة المرامي: جيمس ترافورد

خط الدفاع: جوردن باير، وتشارلي تايلور، وفيتينيو، وودارا أوشي.

خط الوسط: جوش براونهيل، وويلسون أودوبيرت، ويوهان بيرج جودموندسون، وساندر بيرجي.

خط الهجوم: زكى امدونى، وجاي رودريجيز.

معلق مباراة بيرنلي وليفربول اليوم 26- 12- 2023 في الدوري الإنجليزي

يقوم المعلق خليل البلوشي، بالتعليق على مباراة ليفربول ضد بيرنلي، في الدوري الإنجليزي الممتاز، بملعب الأخير “تيرف مور”، والمذاعة على قناة beIN SPORT HD 1، بشبكة قنوات “بين سبورت” القطرية.

حكام مباراة بيرنلي وليفربول اليوم 26- 12- 2023 في الدوري الإنجليزي

يقود الحكم الدولي الإنجليزي، بول تيرني “Paul Tierney” طاقم تحكيم مباراة بيرنلي وليفربول اليوم 26- 12- 2023 في الدوري الإنجليزي.