فريق التحرير

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موعد مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال اليوم 27-1-2023 والقنوات الناقلة

يحتاج برشلونة للفوز على فياريال لتحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإسباني، والعودة إلى المنافسة على اللقب.

فريق التحرير
مباراه برشلونه اليوم 27-01-2024

يمكن مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني، اليوم السبت، في مباراة مهمة للبارسا الباحث عن استعادة مستواه التنافسي.

يدرك برشلونة أن الفرصة مازالت قائمة في المنافسة على لقب الدوري الإسباني، حيث يتواجد في المركز الثالث برصيد 44 نقطة، بفارق 8 نقاط عن جيرونا المتصدر، و7 نقاط عن ريال مدريد الوصيف.

وتأتي مباراة فياريال مهمة للغاية لكتيبة تشافي هيرنانديز، بعد أن ودع الفريق بطولة كأس ملك إسبانيا من الدور ربع النهائي، على يد أتلتيك بلباو.

ويحتاج برشلونة للفوز على فياريال لتحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإسباني، والعودة إلى المنافسة على اللقب.

ويعاني برشلونة من تراجع في مستواه في الفترة الأخيرة، حيث فاز في مباراتين فقط في آخر 5 مباريات في جميع المسابقات.

أما فياريال، فيحتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة، بعد أن فاز في 5 مباريات، وتعادل في 5، وخسر في 11.

ويسعى فياريال لتحقيق نتيجة إيجابية أمام برشلونة، لتحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

التشكيل المتوقع  لبرشلونة أمام فياريال

موعد مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال اليوم 27-1-2023 والقنوات الناقلة

حراسة المرمى: إنياكي بينيا

خط الدفاع: جواو كانسيلو – باو كوبارسي – رونالد أراوخو – جول كوندي

خط الوسط: فرينكي دي يونج – إلكاي جوندوجان – بيدري

خط الهجوم: فيران توريس – لامين يامال – روبرت ليفاندوفسكي

التشكيل المتوقع  لفياريال أمام برشلونة

حراسة المرمى: يورغنسون

خط الدفاع: فويت – غابيا – كوينكا – بيدراسا

خط الوسط: باريخو – بابيبينا – تيراتس

خط الهجوم: مورينيو – سورلوت – بريريتون

موعد مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني

موعد مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني

وتنطلق مباراة برشلونة وفياريال في السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة اليوم السبت الموافق 27 يناير 2024، الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساء بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفياريال

وتشاهدون مباراة برشلونة وفياريال في الجولة 22 من الدوري الإسباني، عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 1

معلق مباراة برشلونة وفياريال

حفيظ دراجي

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...