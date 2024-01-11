مشاهدة مباراة برشلونة وأوساسونا والقنوات الناقلة 11-1-2024

يمكنك اليوم مشاهدة مباراة برشلونة وأوساسونا في نصف نهائي السوبر الإسباني الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية على ملعب الاول بارك في العاصمة الرياض.

ويلتقي الفائز من مباراة برشلونة وأوساسونا بفريق ريال مدريد بعد انتصاره في مباراة مثيرة أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 5-3.

وتستمر إقامة السوبر الإسباني، بمشاركة 4 فرق، ويشارك هذا الموسم ريال مدريد بصفته بطل كأس إسبانيا، وبرشلونة بطلًا للدوري الإسباني، بينما يلعب أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث في الدوري، ويشارك أوساسونا بصفته وصيف كأس إسبانيا.

وتستقبل المملكة كأس السوبر للسنة الثالثة على التوالي والرابعة في التاريخ، وشارك الريال في جميع المرات السابقة وفاز بالبطولة مرتين في 2020 و2022، بينما يشارك أتلتيكو للمرة الثالثة بعد الغياب الموسم الماضي.

تشافي: برشلونة يحترم أوساسونا والمباراة ستكون صعبة

قدم المدير الفني لبرشلونة، تشافي هيرنانديز، آخر التطورات الخاصة بشأن فريقه، وذلك قبل مواجهة أوساسونا في منافسات كأس السوبر الإسباني.

وتحدث تشافي عن جاهزية بيدري وكانسيلو، وقال: “نحن متفائلون أكثر مع بيدري، لكن كانسيلو يبدو أنه لن يشارك في المباراة”.

وأضاف: “أتوقع فوز برشلونة على أوساسونا، لكن المباراة ستكون صعبة، لأن أوساسونا فريق بدني يدافع بشكل جيد للغاية”.

وتابع: “بطولة السوبر لقب مهم، ونريد الفوز بها لاستعادة أسلوب لعبنا”.

وختم: “أتابع الدوري السعودي، وأعتقد أنه ينمو بشكل كبير”.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام أوساسونا

في حراسة المرمى: بينا.

في خط الظفاع: كوندي – أراوخو – كريستنسن – بالدي.

في خط الوسط: روبرتو – دي يونغ – جوندوجان.

في خط الهجوم: رافينيا – توريس – ليفاندوفسكي.

تشكيل أوساسونا المتوقع أمام برشلونة

حراسة المرمى – هيريرا

الدفاع – أريسو – جارسيا – كاتينا- بينا

الوسط – مونكالا – توري – أنيز

الهجوم – إيمار – جوميز – بوديمير

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأوساسونا في السوبر الإسباني 2024؟

مباريات كأس السوبر الإسباني تذاع على شبكة قنوات SSC HD ، والتي تعد الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

موعد مباراة مباراة برشلونة وأوساسونا في السوبر الإسباني

موعد مباراة برشلونة وأوساسونا في كأس السوبر الإسباني هو يوم الخميس الموافق 11 يناير 2024.

الساعة العاشرةً مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

معلق مباراة برشلونة وأوساسونا

تذاع المباراة بتعليق عبد الله الغامدي، وحاتم بطيشة

جوائز السوبر الإسباني بالسعودية

6 مليون يورو لبرشلونة

6 مليون يورو لريال مدريد

3 مليون يورو لأتلتيكو مدريد

1 مليون يورو. لأوساسونا

مليون يورو للوصول للنهائي

1 مليون يورو للفوز باللقب