فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inرياضةآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسكرة قدم

مشاهدة مباراة اليمن والسعودية في نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين 20-12-2023

يلتقي منتخب السعودية للناشئين مع نظيره المنتخب اليمني في نهائي النسخة الثامنة من بطولة غرب آسيا للناشئين والتي تقام في سلطنة عمان.

فريق التحرير
مشاهدة مباراة اليمن والسعودية في نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين 2023

يمكنك الإستمتاع اليوم بمشاهدة مباراة اليمن والسعودية في نهائي النسخة الثامنة من بطولة غرب آسيا للناشئين والتي تقام في سلطنة عمان.

ووصل  المنتخب السعودي إلى المباراة النهائية بعد  فوزه على سوريا  بهدفين، وتعادله مع الأردن بهدفين لمثلهما، وتعادله مع الإمارات سلبًا، وفي نصف النهائي تغلب على العراق بهدفين لهدف.

أما منتخب اليمن فوصل النهائي بعد فوزه على كل من العراق ولبنان بهدفين وعلى منتخب عمان بهدف، وفي نصف النهائي تغلب على الإمارات بهدفين.

وأجرى لاعبو المنتخب السعودي حصة تدريبية أمس الثلاثاء، على ملعب مجمع صلالة الرياضي، تحت إشراف المدرب الفرنسي ستيفان سالينت والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين استرجاعية، أعقبها العمل على التمارين التكتيكية.

مشاهدة مباراة اليمن والسعودية في نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين

مشاهدة مباراة اليمن والسعودية في نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين

قناة الكأس القطرية المفتوحة

تنقل المباراة النهائية عبر شبكة القنوات الرياضية السعودية SSC

قناة عمان الرياضية المفتوحة

قناة الشارقة الرياضية

معلق مباراة اليمن والسعودية في نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين 2023؟

عائد العصيمي لقناة SSC

سالم السالمي لقناة عمان

البث المباشر لمباراة اليمن والسعودية في نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين 2023؟

المباراة متاحة من خلال الباقة الرياضية في خدمة شاهد VIP.

على موقع يوتيوب لقناة الكأس القطرية

على موقع يوتيوب لقناة عمان

موعد مباراة اليمن والسعودية في نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين 2023

الأربعاء الموافق 20 ديسمبر/كانون الأول 2023

الساعة 6.30 مساء بتوقيت السعودية واليمن.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا