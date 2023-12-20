يمكنك الإستمتاع اليوم بمشاهدة مباراة اليمن والسعودية في نهائي النسخة الثامنة من بطولة غرب آسيا للناشئين والتي تقام في سلطنة عمان.

ووصل المنتخب السعودي إلى المباراة النهائية بعد فوزه على سوريا بهدفين، وتعادله مع الأردن بهدفين لمثلهما، وتعادله مع الإمارات سلبًا، وفي نصف النهائي تغلب على العراق بهدفين لهدف.

أما منتخب اليمن فوصل النهائي بعد فوزه على كل من العراق ولبنان بهدفين وعلى منتخب عمان بهدف، وفي نصف النهائي تغلب على الإمارات بهدفين.

وأجرى لاعبو المنتخب السعودي حصة تدريبية أمس الثلاثاء، على ملعب مجمع صلالة الرياضي، تحت إشراف المدرب الفرنسي ستيفان سالينت والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين استرجاعية، أعقبها العمل على التمارين التكتيكية.

مشاهدة مباراة اليمن والسعودية في نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين

قناة الكأس القطرية المفتوحة

تنقل المباراة النهائية عبر شبكة القنوات الرياضية السعودية SSC

قناة عمان الرياضية المفتوحة

قناة الشارقة الرياضية

معلق مباراة اليمن والسعودية في نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين 2023؟

عائد العصيمي لقناة SSC

سالم السالمي لقناة عمان

البث المباشر لمباراة اليمن والسعودية في نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين 2023؟

المباراة متاحة من خلال الباقة الرياضية في خدمة شاهد VIP.

على موقع يوتيوب لقناة الكأس القطرية

على موقع يوتيوب لقناة عمان

موعد مباراة اليمن والسعودية في نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين 2023

الأربعاء الموافق 20 ديسمبر/كانون الأول 2023

الساعة 6.30 مساء بتوقيت السعودية واليمن.