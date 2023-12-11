يبمكنك اليوم مشاهدة مباراة الوحدات والكويت بث مباشر في كأس الاتحاد الآسيوي 2024 ضمن دور المجموعات لمسابقة كأس الاتحاد الآسيوية لكرة القدم ويحاول الوحدات الفوز على ضيفه الكويت الكويتي فيما تتجه أنظاره نحو المباراة التي تضم الكهرباء العراقي والاتحاد السوري.

قنوات مشاهدة مباراة الوحدات والكويت بث مباشر في كأس الاتحاد الآسيوي 2024

SSC EXTRA 2 HD

Abu Dhabi Sports Asia 1

beIN Sports AFC 1 HD.

مشاهدة مباراة الوحدات والكويت بث مباشر في كأس الاتحاد الآسيوي 2024

فضلا عن ذلك، يمكن مشاهدة البث المباشر لمباراة الوحدات والكويت عبر أكثر من تطبيق، لكن يجب دفع اشتراك نظير الخدمة.

المباراة منقولة عبر تطبيق “تود” وخدمة “بي إن كونكت”، كما ستكون متاحة عبر الباقة الرياضية من خدمة “شاهد VIP” وتطبيق “STARZPLAY”.

ويأمل الوحدات أن يقدم له الاتحاد هدية ثمينة تحسم تأهله إلى الدور نصف النهائي لمنطقة غرب آسيا متصدراً عن المجموعة الثانية ويقيه من الدخول في حسابات المتأهل من المركز الثاني.

ويريد الوحدات أيضاً الفوز للثأر من الكويت بعد الخسارة أمامه ذهاباً 1-2.

ويتصدر الفريق العراقي المجموعة الثانية بعد انقضاء خمس جولات برصيد 10 نقاط بفارق نقطة واحدة عن الوحدات، ويحتل الكويت المركز الثالث برصيد 6 نقاط، والاتحاد أخيراً بنقطتين.

ويتأهل صاحب المركز الأول مباشرة إلى المربع الذهبي لمنطقة غرب آسيا التي تضم ثلاث مجموعات، فيما يحسم المركز الرابع صاحب أفضل مركز ثاني.

وفي المجموعة الأولى يتصدر النهضة العماني الترتيب برصيد 9 نقاط، مقابل 3 نثاط لكل من الفتوة السوري والعهد اللبناني، فيما انسحب جبل المكبر الفلسطيني نظراً لما تشهده الساحة الفلسطينية في أزمة.

ويلعب العهد والفتوة غداً الثلاثاء لحسم المركز الثاني، فيما أكد الفريق العماني صدارته للمجموعة.

وفي المجموعة الثالثة، يلعب الزوراء العراقي صاحب المركز الثاني بـ8 نقاط، الثلاثاء، مع صاحب الصدارة الرفاع البحريني الذي ضمن انتقاله إلى الدور الحاسم بعد جمعه 13 نقطة.

لكن الزوراء قد يفقد وصافته فيما لو سقط أمام ضيفه، وفاز العربي الكويتي الثالث حالياً بخمس نقاط على مضيفه النجمة اللبناني الأخير صاحب النقطة الواحدة.

ووفقاً لقواعد الاتحاد الآسيوي، فإن تحديد أفضل ثالث سيعتمد إلغاء نتائج الفرق التي ستحتل المركز الثاني بعد انتهاء الجولة الأخيرة مع الفرق رابعة الترتيب من مبدأ المساواة بعد انسحاب الفريق الفلسطيني.