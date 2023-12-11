استمتع بمشاهدة مباراة الهلال والتعاون اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023 في إطار منافسات ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

واستطاع الهلال الوصول إلى ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على فريق الحزم بنتيجة 3 – صفر.

ووصل التعاون إلى ربع النهائي أيضاً في البطولة ذاتها بعد تغلبه على فريق الوحدة بنتيجة 2- صفر.

موعد مشاهدة مباراة الهلال والتعاون اليوم في كأس الملك 2023- 2024

تقام اليوم الاثنين مباراة الهلال والتعاون على استاد الأمير فيصل بن فهد.

الساعة 5.45 مساءاً يتوقيت مكة المكرمة

الساعة 4.45 مساء بتوقيت القاهرة

الساعة 6.45 مساءاً بتوقيت أبوظبي

قنوات مشاهدة مباراة الهلال والتعاون في كأس الملك 2023- 2024

تنقل مجموعة قنوات SSC1 SD السعودية أحداث المباراة المرتقبة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والتعاون في كأس الملك 2023- 2024

التردد – 12380

الاستقطاب – أفقي

الترميز- 27500

التصحيح- 3/4

قنوات مشاهدة مباراة الهلال والتعاون في كأس الملك 2023- 2024

يمكن مشاهدة مباراة الهلال والتعاون على الإنترنت عبر منصة شاهد مجانًا داخل السعودية.

أما خارج السعودية فيمكن من خلال الاشتراك في الباقة الرياضية عبر منصة شاهد VIP .

التشكيل المتوقع للهلال ضد التعاون في كأس الملك 2023- 2024

ياسين بونو في حراسة المرمى

كاليدو كوليبالي – علي البليهي- محمد البريك- سعود عبدالحميد في الدفاع

روبين نيفيس- سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش- مالكوم- ميشيل ديلجادو في الوسط

ألكساندر ميتروفيتش – سالم الدوسري في الهجوم

التشكيل المتوقع للتعاون ضد الهلال في كأس الملك 2023- 2024

مايلسون في حراسة المرمى

عبدالله العبيري – عون السلولي- معاذ الفقيهي- أندري جيروتو- في الدفاع

ألفارو ميدران- أشرف المهديوي- فلافيو في خط الوسط

ماتيوس – موسى بارو- جواو بيدرو في الهجوم.

معلق مباراة الهلال والتعاون في كأس الملك 2023- 2024

المعلق الإماراتي فارس عوض هو الذي يعلق على أحداث مباراة الهلال والتعاون.

حكم مباراة الهلال والتعاون في كأس الملك 2023- 2024

قالت صحيفة الشرق الأوسط إن الحكم الأرجنتيني أندريس ميرلوس سوف يتولى إدارة مباراة الهلال والتعاون اليوم في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

الفرق المتبقية في كأس الملك 2023- 2024

لم يتبقى من بطولة كأس الملك بالسعودية إلا ثمانية فرق وهم :

الهلال والتعاون وستكون المباراة اليوم الساعة 5.45 مساءاً بتوقيت السعودية

أبها والخليج ويلتقون اليوم الساعة الثالثة والنصف بتوقيت السعودية

الشباب والنصر ويلتقون يوم الثلاثاء الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت السعودية

الفيصلي والإتحاد ويلتقون الثلاثاء الساعة 5.45 مساء بتوقيت السعودية

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