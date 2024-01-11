مشاهدة مباراة المغرب وسيراليون اليوم الخميس 12 يناير 2024

يستضيف ملعب سان بيدرو في كوت ديفوار المباراة الودية بين منتخبي المغرب وسيراليون، وذلك في إطار استعدادات أسود الأطلسي للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية التي ستقام خلال الفترة من 14 يناير/كانون الثاني الجاري وحتى 11 فبراير/شياط.

ويمكن اليوم مشاهدة مباراة المغرب وسيراليون التي تعد بروفة قوية للمنتخب المغربي صاحب المركز الرابع في كأس العالم بقطر، حيث يسعى أسود الأطلسي لتحقيق اللقب الأفريقي الغائب منذ نحو 48 عاما.

ويشارك منتخب أسود الأطلسي في بطولة الأمم الأفريقية ضمن المجموعة السادسة التي تضم كل من الكونغو الديمقراطية وتنزانيا وزامبيا، بينما لم يتأهل منتخب سيراليون للبطولة من الأساس.

المنتخب المغربي الذي شارك في النهائيات الأفريقية 19 مرة لم يحقق اللقب إلا مرة واحدة في عام 1976، وفي هذه البطولة يتصدر قائمة المنتخبات المرشحة للفوز باللقب.



موعد مشاهدة مباراة المغرب وسيراليون



تقام مباراة المغرب وسيراليون اليوم الخميس 11 يناير 2023، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية الخامسة بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت الإمارات.



القنوات الناقلة لمباراة المغرب وسيراليون



يمكن مشاهدة أحداث مباراة المغرب وسيراليون الودية والمقامة في كوت ديفوار على الناقل الحصري لمباريات منتخب أسود الأطلسي وهي القناة الرياضية المغربية.



تشكيلة منتخب المغرب في مباراة سيراليون



وفقا لوسائل إعلام محلية، يتوقع أن يخوض وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب مباراة فريقه أمام سيراليون بتشكيلة تضم، ياسين بونو في حراسة المرمى، وأشرف حكيمي ونصير مزراوي ورومان سايس ونايف أكرد في خط الدفاع.



بينما يلعب الركراكي بكل من بلال الخنوس وسفيان أمرابط وحكيم زياش في خط الوسط، وفي خط الدفاع سيلعب، أمين عدلي وأمين حارث ويوسف النصيري.