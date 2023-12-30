فريق التحرير

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مشاهدة مباراة التعاون والنصر 30-12-2023 في الدوري السعودي

يحتل النصر حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 43 نقطة، أما التعاون فيحتل المركز الرابع، برصيد 34 نقطة.

فريق التحرير
مباراة النصر والتعاون

تتجدد الإثارة والمتعة في الجولة 19 بدوري روشن السعودي 2023-2024 في مباراة  التعاون والنصر على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

النصر بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يتطلع  إلى تقليص الفارق بينه وبين المتصدر الهلال  في سباق الفوز بلقب الدوري السعودي.

يحتل النصر حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 43 نقطة، أما التعاون فيحتل المركز الرابع، برصيد 34 نقطة.

وكان النصر قد فاز على الاتحاد بخماسية مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما الثلاثاء الماضي، والمؤجلة من الجولة السابعة عشر بدوري روشن.

مشاهدة مباراة التعاون والنصر 30-12-2023 والقنوات الناقلة

موعد مشاهدة مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي

اليوم: السبت

التاريخ:30 ديسمبر 2023

الساعة: 8 مساءً بتوقيت مصر، 9مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي

شبكة قنوات SSC

بث مباشر لمباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي

يتم بث مباراة التعاون والنصر على قناة SSC EXTRA 1 HD.

وعبر الاشتراك في تطبيق “شاهد”.

معلق مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي

فهد العتيبي عبر قناة SSC EXTRA 1 HD.

عبد العزيز الزيد على قناة SSC EXTRA 1 SD.

مشاهدة مباراة التعاون والنصر 30-12-2023 والقنوات الناقلة

تشكيلة التعاون ضد النصر في دوري روشن السعودي

حراسة المرمى – سلطان الغامدي.

خط الدفاع – اندريه جوتو، وليد عبد الوهاب الأحمد، ريكاردو ماتشادو، محمد الغامدي.

خط الوسط – ألفارو ميدران، أشرف المهديوي، عبد المجيد السواط، عبد الرحمن الدوسري.

خط الهجوم –  طلال العبسي، اسماعيل المغربي، نايف هزازي.

التشكيل المتوقع لفريق النصر أمام التعاون في دوري روشن السعودي

حراسة المرمى – نواف العقيدي في

خط الدفاع – أليكس تيليس وعلي لاجامي وإيمريك لابورت وسلطان الغنام

في وسط الملعب – مارسيلو بروزوفيتش وسيكو فوفانا وأوتافيو.

في خط الهجوم – ساديو ماني وأندرسون تاليسكا وكريستيانو رونالدو.

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