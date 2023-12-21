ينتهي مشوار النادي الأهلي المصري في بطولة كأس العالم للأندية اليوم الجمعة، بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في المسابقة التي تستضيفها السعودية.

ويمكن مشاهدة مباراة الأهلي وأوراوا الياباني بطل آسيا، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء الجمعة المقبل، على استاد مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية.

مشاهدة مباراة الأهلي وأوراوا في كأس العالم للأندية

تعد متابعة شبكة قنوات “SSC” هي السبيل الوحيد لمتابعة مباريات كأس العالم للأندية، وخاصة لقاء الأهلي الأخير في البطولة، حيث أنها الناقل الحصري الوحيد في منطقة الشرق الأوسط.

وتبث شبكة القنوات الرياضية السعودية مباراة الأهلي وأوراوا على قناة SSC1 التي تنقل من خلال تردد 12523 على القمر الصناعي “نايل سات” باستقطاب عمودي، ومعدل ترميز 27500 بمعامل تصحيح الخطأ 3/4.

ويمكن متابعة القناة أيضا من خلال القمر الصناعي “عرب سات” من خلال تردد 12418، بمعدل ترميز 27500، واستقطاب رأسي، بمعامل تصحيح الخطأ 5/6.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وأوراوا في كأس العالم للأندية

ينقل القمر الصناعي “عرب سات 26 شرقا” المباراة مجانا من خلال قناة “فارزيش” على تردد 12265، استقطاب أفقي ومعدل ترميز 30000.

وعلى القمر الصناعي “تركسات 42 شرقا” تنقل قناة “تي في 5” المباراة على تردد 12356، استقطاب أفقي ومعدل ترميز 7100، وقناة “تي في 8” على تردد 12346، استقطاب أفقي ومعدل ترميز 9600.

التحدي السادس

يلعب النادي الأهلي على الميدالية البرونزية للمرة السادسة في تاريخ مشاركاته في بطولة كأس العالم للأندية، حيث سبق له خوض 5 مباريات في البطولة من أجل الفوز بالمركز الثالث، حقق خلالها 3 انتصارات.

ويظهر الأهلي في نفس المباراة للنسخة الرابعة على التوالي، حيث خاض آخر نسخ للفوز بالميدالية البرونزية في ختام مبارياته، ليحقق الفوز في أول مباراتين، ويخسر الميدالية الموسم الماضي أمام فلامنغو البرازيلي.

الميدالية الأولى

على الجهة الأخرى يطمح فريق أوراوا الياباني، بطل آسيا في تحقيق ميداليته الأولى في بطولة المملكة العربية السعودية، لتعويض خسارته الكبيرة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بثلاثية نظيفة في نصف النهائي.

الفريق الياباني هو ثاني فريق من بلاده يلعب ضد النادي الأهلي في البطولة، حيث سبق للفريق المصري التغلب على بطل اليابان من قبل في المسابقة.

التشكيل المتوقع للأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانغ، إمام عاشور

ثلاثي الهجوم، حسين الشحات، محمود كهربا، بيرسي تاو

التشكيل المتوقع لفريق أوراوا

حراسة المرمى: نيشيكاوا

الدفاع: تاكاهيرو، تشولز، هويبراتين، أكموتو

الوسط: إتو ، إواو، أوكوبو

الهجوم: ياسوي ، كويزومي، مارتينيز