مدرب الإتفاق السعودي يسعى لجمع ثلاثة لاعبين من ليفربول

يرغب ستيفن جيرارد المدير الفني لنادي الإتفاق السعودي لكرة القدم في التعاقد مع نجمين من ليفربول لإقناع لاعب الوسط جوردان هندرسون بالبقاء في دوري “روشن” أطول فترة ممكنة.

وقال موقع Teamtalk إن جيرارد أوصى بالتعاقد مع زميلا هندرسون السابقين في ليفربول هما جويل ماتيب وجو جوميز.

هل ينجح الإتفاق في ضم ماتيب وجوميز من نادي ليفربول؟

وفي حال نجاح الإتفاق في اتمام الصفقتين سيصبح لديه 3 لاعبين قادمين من نادي ليفربول الإنجليزي.

وكانت تقارير إنجليزية أشارت إلى أن هندرسون يرغب في مغادرة نادي الاتفاق ويرغب في العودة إلى الدوري الإنجليزي من جديد.

ونفى مصدر مسؤول بنادي الاتفاق التقارير وقال إن اللاعب لم يتقدم بأي طلب رسمي للرحيل؛ حيث سينضم صورة طبيعية لمعسكر الفريق في شهر يناير الجاري.

وانضم الدولي الإنجليزي جوردان هندرسون إلى الإتفاق لسعودي في الإنتقالات الصيفية بقيمة 13 مليون جنيه إسترليني الذي يعتبر بمثابة الأجر الأعلى له من أي نادٍ في أوروبا، بحسب الموقع.

ونقل موقع “تيم توك” عن قال جاكوبس إن ستيفن جيرارد اجتمع مع إدارة الإتفاق لمدة ثلاث ساعات يوم الاثنين الماضي حيث تمت مناقشة الصفقات جويل ماتيب وجو جوميز من ليفربول وبرتراند تراوري خلال فترة الإنقالات الصيفية.

هل يخسر ليفربول إذا نجح الإتفاق في ضم جوميز؟

وأكد الموقع أن خسارة جوميز ستكون ضارة بشكل خاص ليورجن كلوپ مدرب ليفربول، حيث أثبت اللاعب انه يجيد اللعب في جميع المراكز عبر خط الدفاع ويلعب مؤخرًا في مركز الظهير الأيسر بعد إصابات آندي روبرتسون وكوستاس تسيميكاس.

وعند تعاقد الاتفاق، مع هندرسون قال اللاعب الإنجليزي، إنه سعيد بالإنضمام إلى الأندية السعودية وأنه يريد مساعدة البلاد على تطوير دوري الدرجة الأولى.

من جانب آخر يسعى الاتفاق إلى ضم كلاً من اللاعب رايان كينت من فنربخشة التركي وعبدالله المالكي من الهلال السعودي لدعم جيرارد.