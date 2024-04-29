وداعا “محمد رمضان”.. وفاة عميد المعلقين العرب والسعوديين

رحل اليوم الاثنين 29 أبريل 2024، المعلق الرياضي البارع، محمد رمضان، عن عمر ناهز الـ 91 عامًا، بعد معاناة مع المرض.

ويُعتبر محمد رمضان، أحد أقدم المعلقين العرب والسعوديين، حيث قضى أربعة عقود في مجال التعليق الرياضي، وكانت له علاقة قوية بالرياضة السعودية.

رحيل محمد رمضان.. عميد المعلقين العرب والسعوديين

وقد تعرّض رمضان لجلطتين أثناء تعليقه على مباريات المنتخب السعودي، الأولى كانت في ماليزيا خلال مباراة المنتخب مع الصين، حيث كان “الأخضر” متقدمًا 2 / 0، ولكن في غضون 16 دقيقة أحرز الصينيون أربعة أهداف، ونُقل إلى المستشفى بطائرة خاصة.

والجلطة الثانية كانت عندما انتصر العراق، على المنتخب السعودي في دورة الخليج الرابعة في قطر بسبعة أهداف.

ونعى الناقد الرياضي علي الزهراني، الراحل عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، داعيًا الله له بالرحمة والمغفرة ومقدمًا العزاء والمواساة لعائلته ومحبيه.

نسأل الله الرحمة والمغفرة لخبير التعليق الرياضي #محمد_رمضان الذي انتقل إلى جوار ربه بعد معاناة طويلة مع المرض .. خالص العزاء وصادق المواساة لعائلته ومحبيه .. إنا لله وإنا إليه راجعون . — علي الزهراني (@Ali1alzhrani) April 29, 2024

من هو المعلق الرياضي محمد رمضان؟

محمد عبد الرحمن رمضان، هو معلق رياضي سعودي يُعتبر من أقدم المعلقين العرب، والسعوديين.

وُلد في حارة الباب في مكة المكرمة حوالي عام 1358هـ الموافق لعام 1933م.

وحصل على تعليمه في الحرم المكي، ثم انتقل لمدرسة الفلاح، وأتم دراسته في جامعة الملك سعود بالرياض، حيث كان من بين أوائل طلبة العلوم السياسية، ولكن انشغاله بالرياضة أثر على مسار حياته الأكاديمية.

بداياته مع العمل الرياضي

عمل المعلق السعودي البارع، محمد رمضان، في مختلف مجالات الرياضة، سواء كان كلاعب، أو حكم، أو صحافي، أو معلق، أو إداري.

ورغم عمله كموظف في ديوان رئاسة مجلس الوزراء السعودي، إلا أن شغفه بالرياضة دفعه للتفاني في هذا المجال.

وبدأ مسيرته الصحافية في صحيفة البلاد السعودية التي كانت تصدر من مكة، حيث عمل تحت إشراف عبد الله عريف، ومحمد بن شاهين، ثم انتقل للعمل في مجلة اليمامة مع عبد الله بن خميس.

وفاة ابنته ومرض زوجته

في عام 2017، كشف الفنان فايز المالكي، عن محنة تعرض لها الراحل محمد رمضان، حيث زاره في منزله البسيط في مكة.

كان المرض قد ألزم رمضان الاستلقاء في كرسي متحرك، وتفاقمت وضعيته المالية بسبب ديون متراكمة نتيجة لحالة ابنته وزوجته.

وابنته كانت متوفاة دماغيًا منذ 7 سنوات تقريبًا في ذلك الوقت، بينما كانت زوجته تعاني من مرض السرطان، وكانت حالته الصحية أيضًا سيئة للغاية.

بعد لقاء المالكي مع رمضان، ناشد الأخير ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لسداد ديونه، وتوفير العلاج له ولأسرته.

واستجاب الأمير محمد بن سلمان، بسداد ديونه، وتوفير العلاج له شخصيًا.