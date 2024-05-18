محمد النني يودع أرسنال بعد 8 سنوات.. لمن يلعب نجم منتخب مصر؟

وسيغادر اللاعب المصري الدولي، البالغ من العمر 31 عاما والذي يعد حاليا اللاعب الأطول خدمة في النادي، استاد الإمارات (ملعب أرسنال) في صفقة انتقال مجانية هذا الصيف.

وفقا لصحيفة “mirror”، نادرا ما شارك النني، مع المدرب ميكيل أرتيتا هذا الموسم، ويغادر النني أرسنال بعد 161 مباراة لعبها مع الفريق في جميع المسابقات، منذ وصوله في يناير/كانون الثاني 2016.

رسالة إلى جماهير أرسنال

وفي حديثه، في مقطع فيديو موجه إلى مشجعي أرسنال على وسائل التواصل الاجتماعي، قال النني: “أنا هنا اليوم لأرسل لكم رسالة، لأقول وداعا وأشكركم على كل ما فعلتموه من أجلي.. الحب والدعم واللطف.. سأفتقدكم كثيرا وستظلون في قلبي إلى الأبد”.

وأضاف: “سأراكم يوم الأحد في ملعب الإمارات لأودعكم وجها لوجه، أراكم حينها”.

هل يفوز أرسنال بالدوري الإنجليزي؟

وفي وقت سابق من الجمعة، أصر مدرب أرسنال أرتيتا على أن أحلام أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز “لا تزال حية”.

سيحتاج أرسنال، الذي يتأخر بنقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر، إلى الفوز على إيفرتون وأن يخسر رجال بيب جوارديولا نقاطا أمام وست هام إذا أرادوا رفع لقب الدوري الأول منذ عام 2004.

السيتي هو المرشح الأوفر حظا للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي بشكل غير مسبوق، لكن أرتيتا يظل متفائلا حيث يأمل في يوم نهائي مثير.

وانضم النني إلى أرسنال من نادي بازل السويسري في يناير/كانون الثاني 2016 مقابل 5 ملايين جنيه استرليني، ليصبح شخصية مشهورة في استاد الإمارات، وفقا لجريدة الأهرام المصرية (حكومية).

على الرغم من معاناته من الإصابات في المواسم الأخيرة، فقد تم تمديد عقده لمدة عام واحد في فبراير/شباط الماضي بعد أن شارك في 8 مباريات خلال موسم 2022/23.

تحت قيادة ميكيل أرتيتا هذا الموسم، شارك النني 6 مرات فقط مع فريق أرسنال الذي يسعى للفوز باللقب، حيث شارك في 3 مباريات كبديل في الدوري الإنجليزي الممتاز. ويعود آخر ظهور له إلى 24 فبراير/شباط، عندما شارك متأخرا من مقاعد البدلاء في الفوز 4-1 على ضيفه نيوكاسل.

البداية الوحيدة للاعب خط الوسط المصري هذا الموسم كانت في ديسمبر/كانون الأول في دوري أبطال أوروبا، حيث لعب 62 دقيقة كجزء من فريق أرسنال الذي حقق تعادلا 1-1 أمام أيندهوفن، بعد أن ضمن بالفعل التقدم إلى مراحل خروج المغلوب.

وفي مقابلة مع إيفنينج ستاندرد في أكتوبر/تشرين الأول 2023، أعرب لاعب خط وسط بازل وبشكتاش السابق عن نيته مواصلة اللعب حتى سن 36 أو 37 عاما.

ما هي وجهة النني القادمة؟

وقال النني: “أريد أن أنهي مسيرتي عندما أبلغ 37 أو 36 عاما، لذلك لا يزال أمامي 5 أو 6 سنوات متبقية”.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان النجم المصري سينضم إلى فريق آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية أو سيعلن اعتزاله وممارسة مهنة التدريب.

وكان النني قد شارك في السابق طموحه في أن يصبح مدربا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال خلال فعاليات مجلس الشارقة الرمضاني الثاني عشر في أبريل/نيسان 2023، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإماراتية “وام”: “أن تكون مدربا أصعب من أن تكون لاعبا”.