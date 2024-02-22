أعلنت أبل اليوم عن إطلاق تطبيق مجاني باسم أبل سبورتس Apple Sports لتقدم لعشاق الرياضة وسيلة بسيطة وسريعة لمتابعة نتائج الفرق الرياضية في البطولات والدوريات الأوروبية والدوري الإنكليزي الممتاز وغيره.

وتقول الشركة إنه تم تصميم تجربة التطبيق المخصص للسرعة والبساطة، حيث تضع الدوريات والفرق المفضلة لدى المستخدمين في المقدمة وفي المنتصف، وتتميز بواجهة سهلة الاستخدام صممتها الشركة ويتوفر Apple Sports للتنزيل الآن في متجر أب ستور App Store في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا.

وتقول الشركة إن التطبيق يسهل على المستخدمين البقاء على اطلاع دائم بفرقهم ودورياتهم المفضلة.

ويغطي نتائج مباريات الدورويات الأمريكية والأوروبية التالية:

MLS

NBA

NCAA basketball (men’s and women’s)

NHL

Bundesliga

LaLiga

Liga MX

Ligue 1

Premier League

Serie A