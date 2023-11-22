يقدم لاعب نادي النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو، أهم ذكرياته ومقتنياته وقصصه الملهمة في متحف يحمل اسمه وسط أهم وأكبر مناطق موسم الرياض.

من جزيرة ماديرا بالبرتغال إلى الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، افتتح أمس متحف “الأسطورة” الخاص بأسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، وذلك لأول مرة ضمن فعاليات منطقة بوليفارد سيتي، إحدى أهم وأكبر مناطق موسم الرياض 2023.

ويتميز متحف “الأسطورة” الذي يتخذ شكل توقيع كريستيانو رونالدو، باحتوائه على أهم الجوائز الجماعية والفردية التي حصل عليها، والتي منها الكرة الذهبية والحذاء الذهبي وكأس دوري أبطال أوروبا والعديد من الإنجازات الاستثنائية التي سجلها الأسطورة خلال مسيرته الكروية.

يعد المتحف الذي يقام في منطقة سكوير2 أكثر من مجرد وجهة لعشاق كرة القدم، بل أحد أكثر المشاريع الشخصية التي قام بها كريستيانو رونالدو على الإطلاق، من خلال استعراض أهم الذكريات والأحداث والمقتنيات والقصص الملهمة له، وسط تمتع الزوار بثلاث تجارب تفاعلية حصرية.



ويتضمن جدول زمني تعريفي لمسيرة اللاعب، فلدى دخول الزائر إلى المتحف يقابله عند المدخل تمثال من الشمع لكريستيانو، حيث يتاح له التصوير بجانبه، ثم الممر الذي يتضمن صورا لكل الجوائز الخاصة بالإنجازات الفردية التي حققها اللاعب، والعديد من الهدايا والمقتنيات الأخرى التي نالها رونالدو، حتى الوصول إلى المتجر لاقتناء المنتجات التذكارية.



المتحف الذي يستقبل زواره يوميا من الساعة 4:00 مساء، يحتوي على مناطق وألعابا تفاعلية خاصة، وأخرى مثالية للأطفال والكبار للاستمتاع بتجارب فريدة، منها تجربة داخل المتحف، والتي تتمثل في شاشة ذكية لأخذ صور تذكارية بجوار رونالدو، وذلك بالاعتماد على تطبيقات إلكترونية حديثة وتقنية الذكاء الاصطناعي، وتجربة تفاعلية أخرى خارج المتحف، وهي عبارة عن قفزة رونالدو الشهيرة لتسديد الكرة بالرأس، أما التجربة الثالثة فهي عبارة عن ملعب صغير، ويمكن للزائر ركل الكرة إلى الشباك التي تم تزويدها بحساسات لقياس قوة التسديدة.

