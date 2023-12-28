فريق التحرير

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جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 2024 والقنوات الناقلة

بطولة القارة السمراء تمتد حتى 11 فبراير 2024 وكان قد سبق تأجيلها من يونيو ويوليو 2023 إلى يناير وفبراير 2024 بسبب الظروف الجوية في ساحل العاج.

فريق التحرير
موعد مباريات كأس الأمم الأفريقية 2024
موعد مباريات كأس الأمم الأفريقية 2024

تنطلق النسخة الثالثة والثلاثون من بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 يوم السبت 13 يناير 2024 على ملعب الحسن واتارا في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.

بطولة القارة السمراء تمتد حتى 11 فبراير 2024 وكان قد سبق تأجيلها من يونيو ويوليو 2023 إلى يناير وفبراير 2024 بسبب الظروف الجوية في ساحل العاج.

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2024 والقنوات الناقلة

جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 2024

13  يناير 2024  مباراة ساحل العاج مع غينيا بيساو     

13 يناير 2024   مباراة نيجيريا مع غينيا الاستوائية      

14 يناير 2024   مباراة مصر مع موزمبيق

14 يناير 2024   مباراة غانا مع الرأس الأخضر

15 يناير 2024   مباراة السنغال مع غامبيا 

15 يناير 2024   مباراة الكاميرون مع غينيا

16 يناير 2024   مباراة الجزائر مع انجولا

16 يناير 2024   مباراة بوركينا فاسو مع موريتانيا

دور الستة عشر

 من 25 إلى 29 يناير

ربع النهائي

 من 2 إلى 5 فبراير

نصف النهائي

 من 8 إلى 10 فبراير

النهائي

 11 فبراير

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2024 والقنوات الناقلة

القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا 2024 كوت ديفوار

بي ان سبورتس 1

بي ان سبورتس 2

بي ان سبورتس 3

بي ان سبورتس 4

بي ان سبورتس 5

بي ان سبورتس 6

بي ان سبورتس 7

بي ان سبورتس 8

بي ان سبورتس 9

قناة المغربية الرياضية في المغرب

قناة الجزائرية الرياضية في الجزائر

مجموعات كأس أمم إفريقيا ساحل العاج 2024

المجموعة الأولى

كوت ديفوار

 نيجيريا

غينيا الاستوائية

غينيا بيساو

المجموعة الثانية

مصر

 غانا

الرأس الأخضر

 موزمبيق

المجموعة الثالثة

السنغال

 الكاميرون

 غينيا

غامبيا

المجموعة الرابعة

الجزائر

 بوركينا فاسو

 موريتانيا

 أنغولا

المجموعة الخامسة

تونس

 مالي

 جنوب إفريقيا

 ناميبيا

المجموعة السادسة

المغرب

 الكونغو الديمقراطية

 زامبيا

 تنزانيا

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