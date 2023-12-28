جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2024 والقنوات الناقلة

تنطلق النسخة الثالثة والثلاثون من بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 يوم السبت 13 يناير 2024 على ملعب الحسن واتارا في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.
بطولة القارة السمراء تمتد حتى 11 فبراير 2024 وكان قد سبق تأجيلها من يونيو ويوليو 2023 إلى يناير وفبراير 2024 بسبب الظروف الجوية في ساحل العاج.
جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 2024
13 يناير 2024 مباراة ساحل العاج مع غينيا بيساو
13 يناير 2024 مباراة نيجيريا مع غينيا الاستوائية
14 يناير 2024 مباراة مصر مع موزمبيق
14 يناير 2024 مباراة غانا مع الرأس الأخضر
15 يناير 2024 مباراة السنغال مع غامبيا
15 يناير 2024 مباراة الكاميرون مع غينيا
16 يناير 2024 مباراة الجزائر مع انجولا
16 يناير 2024 مباراة بوركينا فاسو مع موريتانيا
دور الستة عشر
من 25 إلى 29 يناير
ربع النهائي
من 2 إلى 5 فبراير
نصف النهائي
من 8 إلى 10 فبراير
النهائي
11 فبراير
القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا 2024 كوت ديفوار
بي ان سبورتس 1
بي ان سبورتس 2
بي ان سبورتس 3
بي ان سبورتس 4
بي ان سبورتس 5
بي ان سبورتس 6
بي ان سبورتس 7
بي ان سبورتس 8
بي ان سبورتس 9
قناة المغربية الرياضية في المغرب
قناة الجزائرية الرياضية في الجزائر
مجموعات كأس أمم إفريقيا ساحل العاج 2024
المجموعة الأولى
كوت ديفوار
نيجيريا
غينيا الاستوائية
غينيا بيساو
المجموعة الثانية
مصر
غانا
الرأس الأخضر
موزمبيق
المجموعة الثالثة
السنغال
الكاميرون
غينيا
غامبيا
المجموعة الرابعة
الجزائر
بوركينا فاسو
موريتانيا
أنغولا
المجموعة الخامسة
تونس
مالي
جنوب إفريقيا
ناميبيا
المجموعة السادسة
المغرب
الكونغو الديمقراطية
زامبيا
تنزانيا