جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2024 والقنوات الناقلة

تنطلق النسخة الثالثة والثلاثون من بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 يوم السبت 13 يناير 2024 على ملعب الحسن واتارا في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.

بطولة القارة السمراء تمتد حتى 11 فبراير 2024 وكان قد سبق تأجيلها من يونيو ويوليو 2023 إلى يناير وفبراير 2024 بسبب الظروف الجوية في ساحل العاج.

جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 2024

13 يناير 2024 مباراة ساحل العاج مع غينيا بيساو

13 يناير 2024 مباراة نيجيريا مع غينيا الاستوائية

14 يناير 2024 مباراة مصر مع موزمبيق

14 يناير 2024 مباراة غانا مع الرأس الأخضر

15 يناير 2024 مباراة السنغال مع غامبيا

15 يناير 2024 مباراة الكاميرون مع غينيا

16 يناير 2024 مباراة الجزائر مع انجولا

16 يناير 2024 مباراة بوركينا فاسو مع موريتانيا

دور الستة عشر

من 25 إلى 29 يناير

ربع النهائي

من 2 إلى 5 فبراير

نصف النهائي

من 8 إلى 10 فبراير

النهائي

11 فبراير

القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا 2024 كوت ديفوار

بي ان سبورتس 1

بي ان سبورتس 2

بي ان سبورتس 3

بي ان سبورتس 4

بي ان سبورتس 5

بي ان سبورتس 6

بي ان سبورتس 7

بي ان سبورتس 8

بي ان سبورتس 9

قناة المغربية الرياضية في المغرب

قناة الجزائرية الرياضية في الجزائر

مجموعات كأس أمم إفريقيا ساحل العاج 2024

المجموعة الأولى

كوت ديفوار

نيجيريا

غينيا الاستوائية

غينيا بيساو

المجموعة الثانية

مصر

غانا

الرأس الأخضر

موزمبيق

المجموعة الثالثة

السنغال

الكاميرون

غينيا

غامبيا

المجموعة الرابعة

الجزائر

بوركينا فاسو

موريتانيا

أنغولا

المجموعة الخامسة

تونس

مالي

جنوب إفريقيا

ناميبيا

المجموعة السادسة

المغرب

الكونغو الديمقراطية

زامبيا

تنزانيا