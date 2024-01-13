جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 13- 1- 2024 حافل بالعديد والعديد من المباريات في قارة آسيا وإفريقيا وأوروبا.

وتنطلق بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار اليوم، بمباراة افتتاحية تجمع بين المنتخب المضيف ومنتخب غينيا بيساو.

ويسعى المنتخب الإيفواري إلى تحقيق بداية قوية في البطولة، حيث يأمل في الفوز باللقب للمرة الثالثة في تاريخه. أما منتخب غينيا بيساو، فيسعى لتحقيق مفاجأة في افتتاح البطولة

ونستعرض لقاءات أخرى في كأس آسيا 2023 ودوريات أوروبا الكبرى الإنجليزي والألماني والفرنسي والإسباني للموسم الحالي 2023-2024.

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 13- 1- 2023 والقنوات الناقلة لها

موعد مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

كوت ديفوار ضد غينيا بيساو – الساعة 11 مساءً بتوقيت السعودية، وبتوقيت القاهرة الساعة 10 مساءً – beIN Sports HD 1 Max

موعد مباريات كأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة

أستراليا ضد الهند- الساعة2.30 مساءً بتوقيت السعودية – والقاهرة 1:30 ظهرا – SSC1 HD

الصين ضد طاجيكستان- الساعة 4:30 مساء – SSC1 HD

أوزبكستان ضد سوريا- الساعة 7:30 مساء – على قناة ssc sport 1

موعد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تشيلسي ضد فولهام – الساعة 2:30 عصراتوقيت القاهرة، 3.30 مساءً بتوقيت السعودية على قناة beIN Sports HD 1

نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر سيتي – الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8.30 مساءً بتوقيت السعودية على قناة beIN Sports HD 1

موعد مباريات الدوري الإسباني

لاس بالماس ضد فياريال – الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة، 4 عصراً بتوقيت السعودية على قناة beIN Sports HD 3

ريال ماريوكا ضد سيلتا فيجو – الساعة 5:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 6.15 مساءً بتوقيت السعودية.

أتلتيك بيلباو ضد ريال سوسيداد – الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8.30 مساء بتوقيت السعودية.

ريال بيتيس ضد غرناطة – الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة 11 مساءً بتوقيت السعودية. على قناة beIN Sports HD 3

موعد مباريات الدوري الإيطالي

جنوى ضد تورينو- الساعة 4 مساءً بتوقيت القاهرة، 5 مساءً بتوقيت السعودية.

نابولي ضد ساليرنيتانا- الساعة 4 مساءً بتوقيت القاهرة، 5 مساءً بتوقيت السعودية.

هيلاس فيرونا ضد إمبولي- الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، 8 مساءً بتوقيت القاهرة.

مونزا ضد انتر ميلان- الساعة 9:45 مساءً ، الساعة 10.45 مساءً بتوقيت السعودية على قناة Sky Sport Calcio 1

موعد مباريات الدوري الألماني

لايبزج ضد فرانكفورت – الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 5.30 مساءً بتوقيت السعودية.

ماينز ضد فولفسبورج – الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 5.30 مساءً بتوقيت السعودية.

أوجسبورج ضد باير ليفركوزن- الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 5.30 مساءً بتوقيت السعودية.

دارمشتات 98 ضد بورسيا دورتموند- الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8.30 مساءً بتوقيت السعودية.

موعد مباريات الدوري الفرنسي

موناكو ضد ستاد ريمس – الساعة 6 مساءً ، 7 مساءً بتوقيت السعودية

رين ضد نيس – الساعة 10 مساءً ، 11 مساءً بتوقيت السعودية.