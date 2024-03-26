موعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وكرواتيا

وتأهل منتخب مصر للمباراة النهائية بعد تغلبه على منتخب نيوزيلندا بهدف للاشيء، بينما فاز منتخب كرواتيا على منتتخب تونس بركلات الجزاء الترجيجية (5 ـ 4) بعد تعادل المنتخبين في الوقت الأصلي للقاء.

يتطلع حسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر إلى لقبه الأول على الإطلاق مع الفراعنة كمدرب، عندما يستضيف الفريق كرواتيا في نهائي كأس العاصمة يوم الثلاثاء.

تولى حسام حسن تدريب الفريق في فبراير/شباط من هذا العام، وهو لاعب ومدرب كرة قدم مصري سابق لعب كمهاجم، وهو من أبرز اللاعبين في تاريخ مصر والقارة السمراء.

بينما يتولي تدريب منتخب كرواتيا زلاتكو داليتش، وهو كرواتي الجنسية، تولى منصب المدير الفني للمنتخب الكرواتي في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2017، وهو لاعب ومدرب كرة قدم بوسني كرواتي سابق.

وتأتي البطولة الودية في إطار استعدادات المنتخبات للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

وتأهلت مصر لكأس العالم 3 مرات، في عام 1934، وفي عام 1990، وتأهل الفراعنة للمونديال للمرة الثالثة في عام 2018، ففي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2017، بعد غياب دام 28 عاما، تأهلت مصر بطريقة دراماتيكية لكأس العالم 2018، بعد فوزها على الكونغو 2-1. وسجل محمد صلاح كلا الهدفين وجاء الهدف الثاني من ركلة جزاء مثيرة في الدقيقة الأخيرة.

ويضم منتخب كرواتيا الذي سيواجه منتخب مصر العديد من النجوم العالميين، أبرزهم لوكا مودريتش، إيفيكا أوليتش، إيفان راكيتيتش، داريجو سرنا، إيفان بيريشيتش وماريو ماندوكيتش وهم الجيل، الذي حقق أكبر نجاح في تاريخ المنتخب الكرواتي بحصوله على المركز الثاني في كأس العالم 2018 في روسيا، والمركز الثالث في كأس العالم في قطر.

بينما يغيب عن منتخب مصر نجمه محمد صلاح لاعب ليفربول، والعديد من اللاعبين، أبرزهم إمام عاشور الذي تعرض للإصابة في مباراة نيوزيلندا.

وفقا لوسائل إعلام محلية تضم قائمة مصر، في حراسة المرمى: مصطفى شوبير ومحمد عواد ومحمد أبو جبل والمهدى سليمان، وفي الدفاع محمد هانى وأكرم توفيق ومحمد حمدى ومحمد شكرى وأحمد حجازى ومحمد عبد المنعم ورامى ربيعة وأحمد رمضان، وفي الوسط حمدى فتحى ومروان عطية ومحمد مجدى أفشة وأحمد نبيل كوكا، والهجوم محمود تريزيجيه ومصطفى فتحى ومصطفى شلبي وعمر مرموش ومصطفى محمد وأحمد عاطف ومحمد شريف ومحمد الشامي.

موعد مباراة مصر وكرواتيا

يلعب منتخب مصر أمام نظيره الكرواتي مساء اليوم الثلاثاء في نهائي بطولة عاصمة مصر الودية، وتقام مباراة مصر وكرواتيا على ملعب العاصمة الإدارية الجديدة، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 93440 متفرجا، وهو أكبر ملعب في البلاد وثاني أكبر ملعب في أفريقيا.

وتنطلق أحداث المباراة في الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة 12 منتصف الليل بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكرواتيا

تحظى مباراة مصر وكرواتيا باهتمام كبير من قبل الجماهير المصرية، كونها تمثل أول بطولة للمدير الفني الوطني حسام حسن مع منتخب بلاده، وأيضا كونها مع فريق من العيار الثقيل، وهو منتخب كرواتيا والذي كان ضيفا دائما لمربع الذهبي في كأس العالم في أخر بطولتين.

ويمكن متابعة اللقاء والذي يتوقع أن يحضره أكثر من 90 ألف متفرج على شاشاة قناة أون تايم سبورتس المصرية.