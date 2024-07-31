مباراة مصر وفرنسا لكرة اليد في أولمبياد باريس.. فرص تأهل الفراعنة

يواجه منتخب مصر لكرة اليد نظيره منتخب فرنسا اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويلعب المنتخب المصري ضمن المجموعة الثانية التي تضم إلى جوار الفراعنة والديوك الفرنسية منتخبات الدنمارك والنرويج والأرجنتين والمجر.

يسعى المنتخب المصري للفوز على المنتخب الفرنسي القوي، الذي يضم نخبة من أبرز لاعبي العالم في اللعبة، علاوة على أنه يلعب على أرضه ووسط جمهوره.

ترتيب مجموعة منتخب مصر لكرة اليد

الفوز على المنتخب الفرنسي ليس بالأمر الصعب خاصة في ظل حالة عدم التوفيق التي تلازمه، حيث خسر أول مباراتين له في البطولة، حيث تلقى الهزيمة الأولى من الدنمارك بنتيجة 37-29، وخسر أيضا من النرويج بنتيجة 27-22.

ولا بديل أمام منتخب مصر لكرة اليد سوى الفوز لاستكمال المسيرة في البطولة واحتلال مكانة متقدمة في مجموعته، خاصة بعد أن فاز في اللقاء الأول أمام المجر بنتيحة 35-32 في مباراته الأولي، ولكنه خسر المواجهة الثانية أمام منتخب الدنمارك العنيد بنتيجة 30-27.

ويتصدر منتخب الدنمارك المجموعة برصيد 4 نقاط، ثم منتخب النرويج 4 نقاط، يليه في المركز الثالث منتخب المجر برصيد نقطتين ثم منتخب مصر في المركز الرابع برصيد نقطتين ثم فرنسا في المركز الخامس بدون نقاط والأرجنتين في المركز السادس بدون نقاط أيضا.

ويتأهل من المجموعة الثانية 4 منتخبات، لمواجهة الـ4 منتخبات التي ستتأهل عن المجموعة الأولى، التي تضم منتخبات السويد وسلوفينيا وإسبانيا وألمانيا واليابان وكرواتيا، حيث تلعب مواجهات مباشرة بخروج المغلوب، ويحتاج المنتخب المصري إلى الفوز في مباراة واحدة من مبارياته المتبقية من أجل التأهل لدور الثمانية.

موعد مباراة مصر وفرنسا في كرة اليد

يلعب منتخب مصر لكرة اليد أمام منتخب فرنسا اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر والسعودية التاسعة مساء بتوقيت الإمارات، ويمكن متابعة المباراة على قنوات بي إن سيورت الناقل الحصري لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتضم قائمة منتخب مصر لكرة اليد المشاركة في أولمبياد باريس 2024 كل من، إبراهيم المصري، يحيى خالد، عبد الرحمن فيصل، محمد طارق، يحيى الدرع، سيف الدرع، مهاب سعيد، أحمد هشام السيد دودو، أحمد عادل، كريم هنداوي، علي زين، محمد سند، محمد علي، عمر بكار “ و3 احتياطيين، هم: خالد وليد، محمد الطيار، أكرم يسري.

وتأهل المنتخب المصري لكرة اليد للأولمبياد بعد فوزه ببطولة أمم أفريقيا، وكانت أفضل نتيجة حققها المنتخب المصري لكرة اليد خلال مشاركاته في الدورات الأولمبية، هو المركز الرابع بعد أن تأهل للدور قبل النهائي في دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو.