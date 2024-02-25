نهائي كاراباو.. موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في نهائي كأس رابطة الأندية

يستضيف ملعب ويمبلي عملاقي كرة القدم الإنجليزيين ليفربول وتشيلسي حيث يواجهان بعضهما البعض في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة “كاراباو” 2023 – 2024 يوم الأحد.

ليفربول هو بطل كأس كاراباو 9 مرات، ولم يفز أي ناد إنجليزي باللقب أكثر منه، لدى البلوز أيضا 5 ألقاب من هذه البطولة.

لم يفز أي فريق بهذه المسابقة أكثر من فريق الريدز، الذي يبحث عن لقبه العاشر القياسي بعد ظهر يوم الأحد.

سيكون النهائي بمثابة إعادة للمباراة الحاسمة على لقب موسم 2021 – 2022 حيث فاز ليفربول على تشيلسي 11-10 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي بعد الوقت الأصلي.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي

يبدأ نهائي كأس كاراباو بين ليفربول و تشيلسي في الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت أبوظبي.

كما التقى الفريقان في نهائي عام 2005، حيث فاز تشيلسي بنتيجة 3-2.

في الدوري الإنجليزي الممتاز، يتصدر ليفربول الترتيب برصيد 60 نقطة بينما يحتل تشيلسي المركز العاشر برصيد 35 نقطة. ومع ذلك، مع اقتراب مباراة الأحد، يعاني كل من تشيلسي وليفربول من إصابات لاعبيهما الأساسيين.

وهناك شكوك حول مشاركة ميخايلو مودريك وتياجو سيلفا وكارني تشوكويميكا في المباراة بينما يأمل مشجعو ليفربول أن يكون محمد صلاح وداروين نونيز ودومينيك زوبوسزلاي لائقين بما يكفي لدخول الملعب يوم المباراة.

بينما يستعد يورجن كلوب مدرب ليفربول للتنحي في نهاية هذا الموسم، سيتطلع الريدز إلى الحفاظ على آمالهم في تحقيق رباعية من خلال الفوز بكأس كاراباو يوم الأحد.

في هذه الأثناء، خسر تشيلسي آخر 5 نهائيات له على ملعب ويمبلي (كأس الاتحاد الإنجليزي في 2019-20 و2020-21 و2021-22 وكأس كاراباو في 2019 و2022) ويأمل في وقف هذه الخسائر تحت قيادة ماوريسيو بوتشيتينو يوم الأحد.