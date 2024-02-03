يمكنك اليوم مشاهدة مباراة قطر وأوزبكستان اليوم 2-02-2024 ، ضمن منافسات الدور ربع النهائي في بطولة كأس آسيا المقامة في قطر في الفترة من 12 يناير/كانون الثاني وحتى 10 فبراير/شباط الجاري.

وتأهل المنتخب القطرى للدور ربع النهائي بعد فوزه في الدور الـ16 على منتخب فلسطين بهدفين دون مقابل.

رحلة التأهل لمنتخب قطر وأوزبكستان

وكان المنتخب العنابي قد احتل صدارته مجموعته في الدور الأول بعد أن حقق العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، حيث فاز على منتخب لبنان بثلاثة أهداف نظيفة، وفاز أيضا على منتخب الصين بهدف للاشيء، وتغلب على منتخب طاجكستان بهدف نظيف.

أما منتخب أوزبكستان فتأهل للدور ربع النهائي بعد تخطيه منتخب تايلاند في مباراة دور الـ16 بنتيجة هدفين لهدف.

وقبلها احتل وصافة مجموعته برصيد 5 نقاط، حيث فاز على منتخب الهند بثلاثة أهداف للاشيء، وتعادل مع أستراليا بهدف لكل منهما، وتعادل أيضا مع سوريا بدون أهداف.

مواجهات سابقة بين قطر وأوزبكستان

المواجهة ليست سهلة بالنسبة للمنتخب القطري حامل لقب البطولة السابقة، فتاريخ مواجهات أوزبكستان وقطر، تأتي في مصلحة المنتخب الأوزبكي الذي فاز في 9 لقاءات من أصل 11 مواحهة قبل ذلك

موعد والقنوات الناقلة لمشاهدة مباراة قطر وأوزبكستان اليوم

يواجه منتخب قطر نظيره الأوزبكي اليوم السبت 3 فبراير/شباط 2024، على ملعب البيت في تمام الساعة 5 ونصف بتوقيت القاهرة، 6 ونصف بتوقيت الرياض، 7 ونصف بتوقيت أبوظبي.

ويمكن مشاهدة اللقاء على قناة بي إن سبورتس (ASIAN CUP 1)، ويعلق عليها حسن العيدروس، ويمكن متابعتها أيضا على قناة الكاس إتش دي 2، ويعلق عليها المعلق سمير اليعقوبي، أيضا تذيع قناة الكاس إكسترا 1 إتش دي اللقاء، بصوت المعلق خالد الحدي، ويمكن متابعتها أيضا على قناة إس إس سي 1 إتش دي بصوت المعلق حماد العنزي.