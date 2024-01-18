تشهد منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023 مباراة عربية خالصة بين فلسطين والإمارات ملعب الجنوب المونديالي بمدينة الوكرة القطرية.

خسر منتخب فلسطين بهزيمة كبيرة على يد نظيره الإيراني (1-4) في اللقاء الذي جمعهما يوم الأحد الماضي أيضا، على ملعب المدينة التعليمية بالريان.

وفاز المنتخب الإماراتي على منتخب هونغ كونغ بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، يوم الأحد 14 يناير 2024، على ملعب خليفة الدولي، بمدينة الريان القطرية.

منتخب فلسطين سيسعى إلى تحقيق الفوز من أجل الإبقاء على حظوظه في التأهل المباشر إلى دور الـ16 عن المجموعة، أو تجنب الخسارة بالخروج بنقطة التعادل على الأقل، فيما يسعى المنتخب الإماراتي للفوز لضمان التأهل رسميا إلى الدور ثمن النهائي من البطولة.

وتنص قواعد كأس آسيا 2023 على تأهل البطل والوصيف من كل مجموعة مباشرة إلى دور الـ16، إلى جانب أحسن 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

موعد مباراة فلسطين والإمارات في كأس آسيا 2023

اليوم : الخميس

التاريخ: 18 – 1- 2024

الساعة: السابعة والنصف مساء بتوقيت فلسطين، الثامنة والنصف بتوقيت قطر، والتاسعة والنصف بتوقيت الإمارات، الثامنة بتوقيت السعودية ، السابعة بتوقيت مصر.

التشكيل المتوقع لمنتخب الإمارات أمام فلسطين في كأس آسيا 2023

حراسة المرمى: خالد عيسى

خط الدفاع: عبد الله إدريس – بدر ناصر – خليفة الحمادي – زايد سلطان

خط الوسط: عبد الله رمضان – يحيى نادر – سلطان الأميري – طحنون الزعابي

خط الهجوم: فابيو دي ليما – كايو كانيدو.

التشكيل المتوقع لمنتخب فلسطين أمام الإمارات في كأس آسيا 2023

حراسة المرمى: رامي حمادة

خط الدفاع: مصعب البطاط – ميشيل تيرماتيني – ياسر حمد – كاميلو سالدانيا

خط الوسط: محمد باسم رشيد – عدي خروب – شهاب قنبر

خط الهجوم: تامر صيام – محمود أبو وردة – زيد أشرف

حكم مباراة فلسطين والإمارات في كأس آسيا 2023

وأسندت لجنة التحكيم في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة فلسطين والإمارات، ضمن الجولة الثانية للبطولة، لطاقم كويتي بقيادة حكم الساحة الدولي أحمد العلي.

القنوات الناقلة لمباراة فلسطين والإمارات في كأس آسيا 2023

قنوات “بي إن سبورتس” القطرية، لديها الحقوق الحصرية لنقل مباريات بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم قطر 2023″، وسيتم نقل مباراة الإمارات وفلسطين على قناة “beIN ASIAN CUP 1”.

كما يمكن مشاهد مباريات بطولة كأس آسيا 2023 من داخل السعودية عبر قنوات “SSC SPORTS”.

كما ستنقل هذه المباراة داخل السعودية عبر قناة “SSC1 HD”،

وفي الإمارات ستنقل عبر قناة “Abu Dhabi Sports Asia 1”.

ويمكنك متابعة المباراة في العراق عبر قناة الرابعة الرياضية العراقية.

بث مباشر لمباراة فلسطين والإمارات

يمكن متابعة مباراة الإمارات وفلسطين عبر تطبيق “TOD TV” وكذلك “beIN Connect”.