يستعد ريال مدريد لمواجهة لاس بالماس، اليوم السبت، في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني، في مباراة مهمة للفريق الملكي الباحث عن الفوز للحفاظ على حظوظه في المنافسة على لقب الدوري.

يدخل ريال مدريد المباراة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن جيرونا المتصدر.

ويدرك ريال مدريد أن الفوز على لاس بالماس أمر ضروري للاستمرار في المنافسة على اللقب، خاصة وأن جيرونا سيواجه منافسا صعبا أيضا في الجولة نفسها، وهو أتلتيكو مدريد.

وحقق ريال مدريد نتائج جيدة في الفترة الأخيرة، حيث فاز في 16 مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر في مباراة واحدة فقط.

أما لاس بالماس، فيحتل المركز الثامن برصيد 31 نقطة، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام ريال مدريد لتحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام لاس بالماس

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: كارفاخال، روديجر، ناتشو، ميندي.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، تشواميني، توني كروس.

خط الهجوم: إبراهيم دياز، فينيسيوس جونيور، رودريجو.

تشكيل لاس بالماس المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: ألفارو فاليبيس

خط الدفاع: أراوخو، مارمول، كوكو، كاردونا.

خط الوسط: كيريان رودروغيز،بيريوني، خافيير مونيوز

خط الهجوم: كابا، الحدادي، مارفين.

موعد مباراة ريال مدريد ولاس بالماس في الدوري الإسباني

المباراة: ريال مدريد ولاس بالماس

اليوم: السبت

الساعة: الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة السادسة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والربع مساء بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ولاس بالماس

قناة بي إن سبورتس اتش دي 1 ستكون هي المعنية بنقل مباراة ريال مدريد ولاس بالماس في الجولة 22 من بطولة الدوري الإسباني.

معلق مباراة ريال مدريد ولاس بالماس

يعلق على اللقاء أحمد البلوشي.