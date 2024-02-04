موعد مباراة الهلال والنصر في كأس موسم الرياض.. ديربي الرياض 2024

عودة ديربي الرياض، بين الهلال والنصر، حينما يلتقي الفريقان في المباراة النهائية لمنافسات كأس موسم الرياض 2024، أملا في تحقيق كأس البطولة.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم موعد مباراة الهلال والنصر، والقنوات الناقلة، والتشكيل المتوقع للفريقين.

موعد مباراة الهلال والنصر في ديربي الرياض 2024

من المقرر أن يحتضن ملعب “المملكة آرينا”، مباراة الهلال والنصر، التي تعد أحد أبرز وأهم قمم الكرة السعودية، لكن يلتقي الفريقان هذه المرة في مواجهة لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من كأس موسم الرياض 2024.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس موسم الرياض بمشاركة الهلال والنصر بالإضافة إلى مشاركة فريق إنتر ميامي الأمريكي الذي يضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وتقام مباراة الهلال والنصر، في كأس موسم الرياض، مساء يوم الخميس المقبل 8 فبراير 2024 على ملعب المملكة آرينا.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 09.00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة 08.00 مساء بتوقيت مصر.

رحلة الهلال والنصر إلى نهائي كأس موسم الرياض

قبل الوصول إلى المباراة النهائية بين الهلال والنصر، فإن كلا منهما تمكن من التغلب على فريق إنتر ميامي الأمريكي.

ففي افتتاح البطولة تمكن نادي الهلال السعودي من الفوز على نادي إنتر ميامي الأمريكي، بنتيجة 4 -3.

وسجل أهداف الهلال كلا من ألكساندر ميتروفيتش، وعبد الله الحمدان، وميشال ريتشارد ديلجادو، ومالكون بينما أحرز لويس سواريز، وليونيل ميسي، وديفيد رويز أهداف النادي الأمريكي.

فيما تمكن نادي النصر بلوغ المباراة النهائية بعدما سحق نظيره الأمريكي إنتر ميامي بنصف دستة أهداف نظيفة، في المباراة التي غاب عنها كريستيانو رونالدو.

وسجل أهداف النصر كلا من، أوتافيو، وأندرسون تاليسكا هاتريك، وإيمريك لابورت، ومحمد خليل مران.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر

من المقرر أن تذاع مباراة الهلال والنصر عبر مجموعة قنوات SSC السعودية التي تمكنت من بث ونقل مباراة الهلال وإنتر ميامي، ومباراة النصر وإنتر ميامي، وأيضا من المقرر أن تذاع عبر قناة إم بي سي مصر التابعة لمجموعة قناة إم بي سي.

تاريخ مواجهات الهلال والنصر



التقى الهلال والنصر قبل هذه المباراة في نحو 174 مباراة بمختلف البطولات الرسمية وحقق الهلال الفوز في 68 مباراة، بينما تمكن النصر من تحقيق الفوز في 61 مباراة، وحسم التعادل ديربي الرياض 43 مرة.

تشكيله مباراة الهلال والنصر في ديربي الرياض 2024



من المتوقع يضم التشكيل المتوقع لنادي الهلال لمباراة نادي النصر في نهائي كأس موسم الرياض، ستكون كما يلي:

حارس المرمى: محمد العويس.

أما في خط الدفاع: حسام طالبي، خليفة الدوسري، سعود عبد الحميد، يانغ سوو.

أما في خط الوسط: المالكي، ميشيل أوليفيرا، سافيتش، القحطاني.

أما في خط الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش، مالكوم.



أما التشكيلة المتوقعة لفريق النصر ضد فريق الهلال في نهائي كأس موسم الرياض 2024 فمن المتوقع أن تضم كلا من:

ففي حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.

وفي خط الدفاع: سلطان الغنام، لابورتي، عبدالإلة العمري، أليكس تيليس.

أما في خط الوسط: علي الحسن، أوتافيو، مارسيلو بروزوفيتش.

بينما يضم خط الهجوم: تاليسكا، محمد مران، عبد العزيز العليوة.