موعد مباراة النصر وإنتر ميامي اليوم1-02-2024.. “الرقصة الأخيرة” بين رونالدو وميسي؟

16 عاما مرت على أول مباراة بين رونالدو وميسي، من جديد يطل اللاعبان في “الرقصة الأخيرة” في مباراة النصر وإنتر ميامي، في مواجهة تحمل اسم “مباراة رونالدو وميسي“.

منذ ظهورهما أول مرة سيطر الثنائي على كرة القدم فاز ميسي بـ8 جوائز للكرة الذهبية بينما اقتنصها رونالدو 5 مرات.

ظن الكثير من عشاق كرة القدم أن المنافسة انتهت بين اثنين من أعظم لاعبي كرة القدم في العصر الحديث، الدون البرتغالي كريستيانو رونالد والبرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي.

لكن الحقيقة أنها لم تنته بعد فهناك “رقصة أخيرة” في الرياض على ملعب “المملكة أرينا” عندما يلتقي الأسطورتين في مباراة النصر وإنتر ميامي .

قبل مباراة رونالدو وميسي التي ستلعب اليوم في المملكة العربية السعودية، ظن البعض البعض أن ميسي استسلم في المنافسة بعد رحيله إلى الدوري الأمريكي، خاصة أنه ترك المنافسة على لقب الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا لكريستيانو رونالدو. لكن البرغوث الأرجنتيني ينافس ويقاتل من أجل لقب آخر وهو الفوز بلقب الهداف التاريخي لكرة القدم.

في الوقت الذي حافظ فيه رونالدو على لقب الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا، خسر معركة أخرى أمام ميسي، وفشل في تحقيق المونديال مع منتخب بلاده، بينما توج ميسي مع الأرجنتين بمونديال قطر.

البعض اعتبر نتيجة مونديال قطر، إجابة واضحة على من هو الأفضل؟، لكن الواقع يؤكد أنها مستمرة.

يقاتل رونالدو مع النصر السعودي كأنه شاب يبحث عن صناعة التاريخ وعينه على حسم سباق هداف اللعبة التاريخي، ويناضل ميسي مع إنتر ميامي كأنه شاب يركض ويسجل بكل الطرق حيث رفع رصيد أهدافه مشكلا أكبر تهديد على رونالدو.

موعد مباراة النصر وإنتر ميامي اليوم 1-02-2024

يراقب الملايين حول العالم “الرقصة الأخيرة” بين الدون والبرغوث على ملعب “المملكة أرينا” في أول مباراة بين النصر وإنتر ميامي.

وتنطلق أحداث المباراة اليوم الخميس 1 فبراير 2024، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية، العاشرة بتوقيت الإمارات.

ويمكن متابعة مباراة النصر وإنتر ميامي على قنوات بي إن سبورت الرياضية وSSC السعودية، والقناة الرياضية الكويتية.

موعد مباراة رونالدو وميسي 1-02-2024

صحيح أن المباراة ستكون بين ناديين لهما جماهيرهما، إلا أن اللقاء يحمل طابعا خاصا فهو يحمل اسم “مباراة رونالدو وميسي” ولكل منهما الملايين من الجماهير العاشقة في جميع أنحاء العالم، ويسعى كل من رونالدو وميسي للفوز في النزال الأخير بينهما.

ولعب كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 38 عاما وليونيل ميسي البالغ من العمر 36 عاما في 37 مواجهة سابقة في منافسات مختلفة، كان من بينهم 30 مباراة في الكلاسيكو الإسباني.