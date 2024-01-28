فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inرياضةآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسكرة قدم

موعد مباراة السعودية وكوريا الجنوبية الثلاثاء 30-01-2024

كوريا الجنوبية تحمل ذكريات جيدة من استاد المدينة التعليمية، حيث تغلبت في ديسمبر 2022، على البرتغال .

فريق التحرير

سوف تكون مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في دور الستة عشر لكأس آسيا 2023، يوم الثلاثاء 30 يناير 2024، في استاد المدينة التعليمية في الريان، قطر.

وقالت صحيفة “ذا كوريا تايمز“، إن كوريا الجنوبية تحمل ذكريات جيدة من استاد المدينة التعليمية، حيث تغلبت في ديسمبر 2022، على البرتغال أثناء استضافة قطر لكأس العالم الماضي.

وأضافت الصحيفة، أن سون هيونغ-مين ساهم في تسجيل هدف الفوز في اللحظات الأخيرة.

موعد مباراة السعودية وكوريا الجنوبية

وتبدأ المباراة في الساعة السابعة مساءً بتوقيت المحلي القطري (1 صباحًا بتوقيت سيول)، حيث توقعت الصحيفة أن تكون مباراة مثيرة بين فريقين من أفضل الفرق في آسيا.

موعد مباراة السعودية وكوريا الجنوبية الثلاثاء 30-01-2024

وأوضحت الصحيفة أن كوريا الجنوبية، التي تحتل المركز الثالث في التصنيف العالمي لاتحاد آسيا لكرة القدم، تسعى إلى الفوز بأول لقب لها في القارة الصفراء منذ عام 1960.

وفازت كوريا بمباراتين من أصل ثلاث في دور المجموعات، لتحتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة.

فازت كوريا الجنوبية 3-1 على البحرين في 15 يناير. وبعد خمسة أيام، تعادلت 2-2 مع الأردن، بفضل هدف خصم متأخر. ثم في يوم الخميس، تعادلت كوريا 3-3 مع ماليزيا.

أما السعودية ففازت على عمان 2-1، ثم على قيرغيزستان 2-0، وحققت تعادلًا بدون أهداف مع تايلاند يوم الخميس.

تاريخ لقاءات السعودية وكوريا الجنوبية

موعد مباراة السعودية وكوريا الجنوبية

حتى الآن، فازت كوريا في خمس مباريات، وتعادلت في ثماني مباريات، وخسرت خمس مباريات أمام السعودية. كان لقاءهما الأخير في سبتمبر من العام الماضي في مباراة ودية في ويلز، حيث فازت كوريا 1-0 بفضل هدف من تشو جيو-سونغ. كانت هذه هي أول انتصار لكوريا تحت قيادة المدرب يورجن كلينسمان في المباراة السادسة له.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...