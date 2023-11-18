موعد مباراة السعودية والأردن… 3 شروط لمؤازرة الأخضر ضد النشامى

أعلن مجلس جمهور المنتخب السعودي، اليوم السبت عن انطلاق رحلة جماهيرية تنطلق من المملكة إلى عمان لحضور مباراة السعودية والأردن في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وحدد المجلس ثلاثة شروط للاشتراك في الرحلة المتجه إلى العاصمة الأردنية، وهي أن يكون المشجع سعودية الجنسية، ويزيد العمر عن 18 عاماً، بالإضافة إلى جواز سفر ساري المفعول لأكثر من 3 أشهر.

#الأردن_السعودية



الانطلاقة من القريات ?#قدام مع الأخضر ???



للتسجيل في حافلات التردد إلى ملعب المباراة: ?https://t.co/MvGecZLhet pic.twitter.com/sprKcYSCBc — مجلس جمهور المنتخب السعودي ? (@SaudiNTFans) November 17, 2023

وقال المجلس، إن الرحلات تنطلق من الساحة الرياضية بمحافظة القريات في الواحدة والنصف بعد الظهر يوم الثلاثاء القادم متجه إلى الأردن.

موعد مباراة السعودية والأردن

ويلتقي منتخب الأخضر السعودي بمنتخب النشامى الأردني يوم الثلاثاء 21 نوفمبر الساعة 7 مساءاً بتوقيت المملكة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وحدد المجلس وقت العودة من الأردن وهو الساعة العاشرة والنصف مساءاً، وأعلن عن منح المشجعين في الرحلة ثلاث وجبات خلال الطريق.

وبدأ المنتخب السعودي مشوار تصفياته المونديالية الخميس الماضي بعد فوزه على منتخب باكستان بنتيجة 4 – صفر.

وتتصدر السعودية المجموعة السابعة في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 برصيد 3 نقاط ثم الأردن وطاجيكستان بعد تعادلهما برصيد نقطة واحدة، فيما تأتي باكستان في نهاية ترتيب المجموعة.

فيما يلي قائمة أولية للاعبي المنتخب الأردني المشاركة مباراة السعودية والأردن

أحمد عبد الستار، معتز ياسين، عبدالله الفاخوري، محمود الكواملة، يزن العرب، أنس بني ياسين، رواد أبو خيزران، سعد الروسان، فراس شلباية، إحسان حدّاد، سالم العجالين، محمد الدميري، مهند خيرالله، أحمد ثائر، نور الروابدة، بهاء عبد الرحمن، خليل بني عطية، إبراهيم سعادة، موسى التعمري، محمد أبو زريق، علي علوان، أحمد عرسان، محمود مرضي، ياسين البخيت، عدي الصيفي، أحمد سمير، يوسف الرواشدة، بهاء فيصل، حمزة الدردور ويزن النعيمات.

قائمة أولية للاعبي المنتخب السعودي المشاركة في مباراة السعودية والأردن

حمد العويس، راغد نجار، نواف العقيدي، حامد يوسف، وليد الأحمد، عون السلولي، ياسر الشهراني، علي البليهي، حسن كادش، عبد الإله العمري، حسان التمبكتي، معاذ فقيهي، سعود عبد الحمي,فواز اليامي، علي هزازي، عيد المولد، ناصر الدوسري، عبدالرحمن غريب، مختار علي، طلال حاجي، عباس الحسن، عبد الإله المالكي، فيصل الغامدي، سالم الدوسري، أيمن يحيى، محمد مران، صالح الشهري، عبد الله رديف.

القنوات الناقلة وموعد مباراة السعودية والأردن

تستطيع مشاهدة مباراة السعودية ضد الأردن يوم الثلاثاء المقبل، عبر قنوات SSC السعودية، الناقل لمباريات تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026

وتحديدًا SSC 1HD.

قناة SSC HD1 على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة العرض: HD.

قناة SSC HD1 على العرب سات

تردد القناة: 12418.

الاستقطاب: أفقي.