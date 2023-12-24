تترقب الجماهير المغربية، إحدي مباريات قمة الكرة المغربية المنتظرة، بين نادي الرجاء الرياضي المغربي، ونادي نهضة بركان المغربي، على ملعب نادي نهضة بركان “الملعب البلدي” ضمن مباريات الجولة 12 من مباريات البطولة المغربية الاحترافية “إنوي” القسم الأول لكرة القدم، موسم 2023 / 2024.

تقابل الفريقان في 20 مباراة من قبل، فاز نادي الرجاء الرياضي، في 7 مباريات، وفاز نادي نهضة بركان في 5 مباريات، بينما تعادل الفريقان في 8 مباريات.

مشاهدة مباراة الرجاء الرياضي ونهضة بركان اليوم 24-12-2023 في الدوري المغربي والقنوات الناقلة

ويحتل نادي الرجاء الرياضي المغربي، المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المغربي، خلف المتصدر نادي الجيش الملكي المغربي، بفارق ثلاث نقاط فقط، برصيد 23 نقطة، حيث لعب 11 مباراة، تعادل في 5 مباريات، وفاز في 6 مباريات.

ويطمح نادي الرجاء المغربي، في الفوز بهذه المباراة من أجل خطف صدارة الدوري المغربي، من نادي الجيش الملكي.

بينما يحتل نادي نهضة بركان المغربي، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المغربي، برصيد 21 نقطة، حيث خاض 11 مباراة، تعادل في 6 مباريات، وفاز في 5 مباريات.

ويدخل نادي نهضة بركان المباراة من أجل تحقيق الفوز، والبقاء في المنافسة على لقب الدوري الاحترافي المغربي، بعد نجاحه في عدم خسارة أي مباراة طوال مباريات الدوري لمغربي هذا الموسم.

وفاز نادي الرجاء الرياضي المغربي، في مباراتيه أمام نادي نهضة بركان المغربي، الموسم الماضي، بنتيجة مباراة الذهاب 2- 0، ونتيجة مباراة الإياب 2-1.

موعد مباراة الرجاء الرياضي ونهضة بركان اليوم 24-12-2023 في الدوري المغربي

مشاهدة مباراة الرجاء الرياضي ونهضة بركان اليوم 24-12-2023 في الدوري المغربي والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة نادي نهضة بركان، ونادي الرجاء الرياضي في البطولة المغربية الاحتراقية اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023، الساعة الـ 5 مساء بتوقيت جرينيتش، والساعة الـ 6 بتوقيت المغرب، وتونس، والجزائر، والساعة الـ 7 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة الـ 8 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة الـ 9 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

قنوات مشاهدة مباراة الرجاء الرياضي ونهضة بركان اليوم 24-12-2023 في الدوري المغربي

تنقل قناة الرياضية المغربية (Arryadia) “إتش دي”، مباراة نادي نهضة بركان المغربي، ونادي الرجاء البيضاوي.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الرجاء الرياضي ونهضة بركان اليوم 24-12-2023 في الدوري المغربي

القناة الناقلة: الرياضية المغربية (Arryadia) المفتوحة

القمر الصناعي: Eutelsat 7 West A

التردد: 11475

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

التصحيح: 2/3

القمر الصناعي: Badr 4

التردد: 12683

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

التصحيح: 2/3

التشكيل المتوقع للرجاء البيضاوي أمام نهضة بركان اليوم 24-12-2023 في الدوري المغربي

مشاهدة مباراة الرجاء الرياضي ونهضة بركان اليوم 24-12-2023 في الدوري المغربي والقنوات الناقلة

ومن المتوقع أن يبدأ الألماني جوزيف زينبايور، المدير الفني لفريق الرجاء المغربي تشكيلة الفريق في المباراة بكل من:

حراسة المرمى: أنس الزئيتي

رباعي خط الدفاع: إسماعيل مقدم، وعبد الصمد بدوي، ومحمد سبول، وعبد الله خفيفي.

ثلاثي خط الوسط: صابر بوغرين، والمهدي مبارك، وزكريا الوردي

ثلاثي خط الهجوم: نوفل الزهروني، وآدم النفاتي، ومروان زيلا

التشكيل المتوقع لنهضة بركان أمام الرجاء البيضاوي اليوم 24-12-2023 في الدوري المغربي

ومن المتوقع أن يبدأ أمين الكرمة، المدير الفني لفريق نهضة بركان تشكيلة الفريق في المباراة بكل من:

حراسة المرمى: الوعد

رباعي خط الدفاع: دايو، والموليوي، وموساوي، وباعدي.

ثلاثي خط الوسط: عرجون، وكامارا ، ولبحيري

ثلاثي خط الهجوم: الزغودي، والفحلي، وباسيني

معلق مباراة الرجاء الرياضي ونهضة بركان اليوم 24-12-2023 في الدوري المغربي

يقوم المعلق هشام فرج، بالتعليق على مباراة نهضة بركان، والرجاء الرياضي، على القناة الناقلة للمباراة القناة الرياضية المغربية (Arryadia) المفتوحة.

حكام مباراة الرجاء الرياضي ونهضة بركان اليوم 24-12-2023 في الدوري المغربي

عينت اللجنة المركزية للتحكيم التابعة للعصبة الوطنية الاحترافية لكرة القدم بالمغرب، طاقم تحكيم مباراة نادي الرجاء المغربي، ونادي نهضة بركان المغربي، في إطار مباريات الجولة الـ 12 من الدوري المغربي الاحترافي “إنوي”.

واختارت الحكم حمزة الفارق، حكم ساحة بأرضية الملعب البلدي، والحكم الدولية بشرى الكربوبي في غرفة الفار.