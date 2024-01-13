فريق التحرير

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موعد مشاهدة مباراة الإمارات وهونج كونج في كأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب خليفة الدولي مواجهة بين منتخبي الإمارات وهونغ كونغ، الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بكأس آسيا 2023

فريق التحرير

يستضيف ملعب خليفة الدولي مواجهة بين منتخبي الإمارات وهونغ كونغ، الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بكأس أمم آسيا لكرة القدم 2023 المقامة حاليا في قطر.

ويدخل منتخب الإمارات المباراة بحثا عن الفوز في أول مواجهة بالمجموعة، وذلك من أجل المضي قدما في حجز بطاقة الصعود للأدوار الإقصائية، وهو الأمر الذي نجح فيه الفريق في آخر نسختين من المسابقة.

ويعتمد المنتخب الإماراتي على خبرة مدربه البرتغالي باولو بينتو، بالإضافة إلى عناصره الأساسية مثل خالد عيسى وعلي مبخوت وخليفة الحمادي ويحيى نادر وفابيو ليما وكايو كانيدو.

أما منتخب هونغ كونغ، فيدخل المباراة بهدف تحقيق نتيجة إيجابية في أول مشاركة له بالبطولة منذ نسخة عام 1968.

موعد مباراة الإمارات وهونج كونج في كأس آسيا 2023

موعد مشاهدة مباراة الإمارات وهونج كونج في كأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة

اليوم : الأحد

التاريخ: 14 يناير 2024

الساعة 4 مساءً  بتوقيت مصر ، 5 مساءً بتوقيت السعودية، 6 مساء بتوقيت الإمارات

القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وهونج كونج في كأس آسيا 2023

تنقل مباريات كأس أمم آسيا 2023 عبر قنوات. بي إن سبورتس القطرية، الناقل للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكذلك عبر شبكة SSC السعودية.

التشكيل المتوقع لمنتخب الإمارات أمام هونج كونج  في كأس آسيا 2023

موعد مشاهدة مباراة الإمارات وهونج كونج في كأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة

خالد عيسى- حارس مرمى

عبدالله إدريس – خالد الهاشمي – محمد العطاس – زايد سلطان – في الدفاع

علي سالمين – يحيى نادر – حارب عبدالله – فابيو ليما – في الوسط

علي مبخوت – كايو كانيدو – في الهجوم

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...