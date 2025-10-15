ما حقيقة 5 مليون ريال مكافأة لكل لاعب سعودي بعد تأهلهم لكأس العالم 2026؟

تحدثت تقارير عدة عن مكافآت مالية كبيرة لكل لاعب في منتخب السعودية تقدر بخمسة ملايين ريال (حوالي 1.33 مليون دولار) بعد تعادلهم السلبي ليل أمس الثلاثاء مع المنتخب العراقي ضمن الجولة الثانية والأخيرة من الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.

وبهذه النتيجة، احتل منتخب الأخضر سلم ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن منتخب أسود الرافدين، ليضمن رفاق سالم الدوسري تأهلهم إلى المونديال الذي سيقام في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا العام المقبل.

5 ملايين ريال لكل لاعب سعودي

قبيل بدء المباراة مساء أمس الثلاثاء، قال عايض السعدي مراسل “الشرق” في جدة عبر تقرير مصور “تشير مصادرنا الخاصة إلى أن هناك خمسة ملايين ريال لكل لاعب في حال التأهل مباشرة إلى نهائيات كأس العالم ولكن وزير الرياضة لم يتحدث بهذا الجانب مع اللاعبين حتى لا يخرجهم من أجواء هذه المباراة التنافسية والكبيرة”.

مراسل الشرق في جدة: 5 ملايين ريال لكل لاعب في المنتنخب السعودي في حال التأهل لكأس العالم



📲 تابعوا اقتصاد الشرق للمزيد pic.twitter.com/8vCH8HJ6li — اقتصاد الشرق رياضة (@AsharqBSP) October 14, 2025

وسارع الصحافي نواف العقيل في صحيفة “الرياضية” السعودية ليقول عبر إكس إن “مكافأة الخمسة مليون ريال لكل لاعب في المنتخب السعودي معلومة غير صحيحة نهائياً”.

وبما أن إعلان المكافأة لم يكن من جهة رسمية في السعودية، يبقى الموضوع في خانة الإشاعات.

مكافأة الخمسة مليون ريال لكل لاعب في المنتخب السعودي معلومة غير صحيحة نهائياً.#السعودية_العراق — نواف العقيّل (@nawaf__oga) October 14, 2025

تاريخ مواجهات السعودية ضد العراق في كل البطولات

يمتلك منتخب العراق التفوق على نظيره السعودي في سجل مواجهات المنتخبين، حيث سبق وتواجه أسود الرافدين والصقور الخضراء في 37 مباراة في جميع المسابقات، فاز العراقيون في 17 منها بـ 56 هدفاً مقابل 11 انتصاراً للسعوديين بـ 34 هدفاً.

وحسم التعادل مواجهات المنتخبين الشقيقين في 9 مباريات.

وسيشارك المنتخب السعودي في أكبر بطولات العالم للمرة السابعة، إذ سبق وأن شارك في نسخ 1994 و1998 و2002 و2006 و2018 و2022.