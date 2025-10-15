. .. by . ..

أخبار ذات صلة

Posted inرياضة

ما حقيقة 5 مليون ريال مكافأة لكل لاعب سعودي بعد تأهلهم لكأس العالم 2026؟

5 ملايين ريال مكافأة لكل لاعب في المنتخب السعودي بعد تعادلهم مع العراق وتأهلهم لكأس العالم 2026

. .. by . ..
منتخب السعودية يحتفل بتأهله
تأهلت السعودية إلى كأس العالم 2026

تحدثت تقارير عدة عن مكافآت مالية كبيرة لكل لاعب في منتخب السعودية تقدر بخمسة ملايين ريال (حوالي 1.33 مليون دولار) بعد تعادلهم السلبي ليل أمس الثلاثاء مع المنتخب العراقي ضمن الجولة الثانية والأخيرة من الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.

وبهذه النتيجة، احتل منتخب الأخضر سلم ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن منتخب أسود الرافدين، ليضمن رفاق سالم الدوسري تأهلهم إلى المونديال الذي سيقام في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا العام المقبل.

5 ملايين ريال لكل لاعب سعودي

قبيل بدء المباراة مساء أمس الثلاثاء، قال عايض السعدي مراسل “الشرق” في جدة عبر تقرير مصور “تشير مصادرنا الخاصة إلى أن هناك خمسة ملايين ريال لكل لاعب في حال التأهل مباشرة إلى نهائيات كأس العالم ولكن وزير الرياضة لم يتحدث بهذا الجانب مع اللاعبين حتى لا يخرجهم من أجواء هذه المباراة التنافسية والكبيرة”.

وسارع الصحافي نواف العقيل في صحيفة “الرياضية” السعودية ليقول عبر إكس إن “مكافأة الخمسة مليون ريال لكل لاعب في المنتخب السعودي معلومة غير صحيحة نهائياً”.

وبما أن إعلان المكافأة لم يكن من جهة رسمية في السعودية، يبقى الموضوع في خانة الإشاعات.

تاريخ مواجهات السعودية ضد العراق في كل البطولات

يمتلك منتخب العراق التفوق على نظيره السعودي في سجل مواجهات المنتخبين، حيث سبق وتواجه أسود الرافدين والصقور الخضراء في 37 مباراة في جميع المسابقات، فاز العراقيون في 17 منها بـ 56 هدفاً مقابل 11 انتصاراً للسعوديين بـ 34 هدفاً.

وحسم التعادل مواجهات المنتخبين الشقيقين في 9 مباريات.

وسيشارك المنتخب السعودي في أكبر بطولات العالم للمرة السابعة، إذ سبق وأن شارك في نسخ 1994 و1998 و2002 و2006 و2018 و2022.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا