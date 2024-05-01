عودة مايك تايسون إلى حلبة الملاكمة.. حطم رقما قياسيا عمره 61 عاما

يترقب الملايين من عشاق الملاكم مايك تايسون عودته مرة أخرى لحلبة الملاكمة، عندما يواجه جيك جوزيف بول ‏وهو ملاكم وممثل أمريكي ونجم يوتيوب.

من المقرر أن تحطم المواجهة بين جيك بول ومايك تايسون الرقم القياسي المسجل في الملاكمة منذ 61 عاما.

وسيعود تايسون، 57 عاما، إلى الحلبة لمواجهة بول، 27 عاما، في 20 يوليو في ملعب AT&T في أرلينغتون، تكساس.

ستكون هذه الفجوة العمرية البالغة 31 عاما هي الأكبر في تاريخ الملاكمة الاحترافية، حيث تتجاوز الفجوة العمرية البالغة 24 عاما بين آرتشي مور، 49 عاما، ومايك ديبياسي، 25 عاما، عندما قاتلا في عام 1963، وفقًا لـESPN.

سيتم التنافس على صراع الوزن الثقيل على 8 جولات مدة كل منها دقيقتين حيث يستخدم كل مقاتل قفازات تزن 14 أونصة.

ولم يخض تايسون أي نزال منذ تعادله مع روي جونز جونيور في مباراة استعراضية عام 2020، فيما كانت آخر نزالاته الاحترافية عام 2005 ضد كيفن ماكبرايد، عندما تم إيقافه بعد 6 جولات.

يستطيع مايك تايسون الاعتماد على خبرة خوض أكثر من 50 نزالا احترافيا خلال مسيرته الأسطورية في الملاكمة، أما بالنسبة لبول، فقد خاض 10 نزالات احترافية باسمه، محققا رقما قياسيا قدره 9-1.