يواجه منتخب مالي نظيره منتخب ناميبيا ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الخامسة في بطولة الأمم الأفريقية المقامة بكوت ديفوار.

يدخل منتخب مالي الملقب بالنسور بعد أن حصد 4 نقاط، بعد أن تعادل مع منتخب تونس بهدف لكل فريق، بينما تمن من اقتناص 3 نقاط من فوزه على جنوب أفريقيا بهدفين للاشيء.

أما منتخب ناميبيا الملقب المحاربين الشجعان، فيملك فرصة كبيرة للتأهل، بعد أن حصد 3 نقاط في أول جولتين، بعد الفوز على منتخب تونس بهدف للاشيء، والهزيمة من منتخب جنوب أفريقيا، بأربعة أهداف للاشيء.



ويتصدر منتخب مالي المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، بين يأتي منتخب جنوب أفريقيا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب ناميبيا صاحب المركز الثالث بنفس العدد من النقاط، بينما يحل منتخب تونس في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.



المواجهات السابقة



عندما يلتقي منتخب مالي نظيره منتخب ناميبيا ستكون هذه هي المواجهة السابعة بينهما، وكانت الغلبة فيها لمنتخب مالي الذي تمكن من الفوز في 4 لقاءات بينما تغلبت ناميبيا في مباراة واحدة، وكان التعادل هو نتيجة مباراة واحدة أيضا.

على مستوى بطولات الأمم الأفريقية لم يلعب منتخب مالي أمام منتخب ناميبيا في أي مباراة، وهذه هي المواجهة الأولى بينهما.



حكم مباراة مالي وناميبيا



يدير لقاء منتخب مالي ونظيره منتخب مالي طاقم تحكيم بقيادة صموئيل أنيكوندا الحكم الرواندي، أما حكم الفار فهو الجزائري لاحلو بن براهيم.



موعد مباراة منتخب مالي وناميبيا



يلعب منتخب مالي مع نظيره منتخب ناميبيا اليوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024 في مواجهة حاسمة ببطولة الأمم الأفريقية على ملعب “لوران بوكو” في كوت ديفوار.

وتنطلق مباراة مالي وناميبيا في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مالي وناميبيا على (bein sports MAX 1)، الناقل الحصري لمباريات بطولة الأمم الأفريقية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.