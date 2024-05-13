ضربة على الرأس تطيح بديوكوفيتش من روما

يخطط الصربي نوفاك ديوكوفيتش نجم التنس العالمي، للخضوع لفحوصات طبية بعد الهزيمة المفاجئة في بطولة روما المفتوحة.

وتعرض المصنف الأول عالميا للهزيمة 6-2 و6-3 أمام أليخاندرو تابيلو في مباراته الثانية فقط في روما أمس الأحد.

وتأتي الهزيمة في الدور الثالث في بطولة الماسترز 1000 بعد أيام فقط من حادث غير عادي تعرض فيه ديوكوفيتش لضربة على رأسه قارورة مياه من أحد المشجعين.

سقوط قارورة على رأس نوفاك ديوكوفيتش

وسقط الصربي على الأرض وهو يتألم بعد أن سقطت قارورة مياه عن طريق الخطأ من حقيبة أحد المتفرجين بينما كان يوقع للجمهور واصطدمت بأعلى رأسه. وأكد منظمو البطولة في وقت لاحق أن “حالته لا تدعو للقلق”.

وقال ديوكوفيتش في بيان: “شكرا لكم على رسائل القلق.. لقد كان هذا حادثا وأنا بخير في الفندق”.

لكن التشيلي تابيلو، المصنف 32 عالميا، سحق ديوكوفيتش في الملعب الرئيسي واحتاج إلى 67 دقيقة فقط ليفوز.

وقال اللاعب البالغ من العمر 36 عاما، الذي بدا قلقا بشكل واضح في مؤتمره الصحفي بعد المباراة: “لأكون صادقا، لا أعرف ما إذا كانت حادثة قارورة المياه قد أثرت علي”.

وأضاف: “يجب أن أقوم بفحوصات طبية وأرى ما الذي يحدث.. لم أقم بإجراء أي فحوصات أو أي اختبارات.. في الوقت الحالي، أشعر أنني يجب أن أفعل ذلك”.

نجم البطولات الأربع الكبرى

وردا على سؤال آخر حول الحادث الذي أعقب خسارته، اعترف ديوكوفيتش بأنه “قلق”. وأضاف نجم البطولات الأربع الكبرى 24 مرة، بعد أسبوع واحد فقط من بداية بطولة فرنسا المفتوحة: “لقد كان موقفا مؤسفا للغاية وغير محظوظ بالنسبة لي”.

وأضاف: “لقد كان حادثا حيث انحنى ذلك الرجل فوق السياج، وسقطت قارورة من حقيبته وسقطت مباشرة على رأسي. كان الأمر غير متوقع بالطبع”.

وأوضح: “لم أكن حتى أنظر لأعلى. ثم شعرت بضربة قوية جدا في رأسي.. لقد مررت بنصف ساعة، أو ساعة من الغثيان”.

لم يلعب الصربي بعد في نهائي أي من بطولاته في عام 2024. وخسر أمام يانيك سينر في نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة وسقط أمام لوكا ناردي المصنف 123 عالميا في مباراته الثانية في إنديان ويلز.

وكانت خسارته أمام تابيلو آخر مباراة له استعدادا لبطولة رولان جاروس حيث يسعى للدفاع عن لقبه.

لقد كان عاما غير مميز حتى الآن بالنسبة لرجل حصل على 98 لقبا وظيفيا و24 تخصصا. بحلول هذا الوقت من عام 2023، كان قد فاز ببطولة أديلايد الدولية وأستراليا المفتوحة. ومع ذلك، فقد خسر مبكرا في بانيا لوكا وروما واستمر في الفوز بلقب البطولات الأربع الكبرى على الملاعب الترابية في باريس.

وردا على سؤال حول عقليته في بطولة فرنسا المفتوحة، قال ديوكوفيتش مبتسما: “كما هو الحال دائما.. كل شيء يجب أن يكون أفضل حتى أحصل على فرصة على الأقل للفوز به”.