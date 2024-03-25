هل ينتقل ليفاندوفسكي للدوري السعودي؟

تلقى البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الإسباني عرضا مغريا من أحد الأندية في المملكة العربية السعودية، وهي المرة الثانية التي يتلقى فيها اللاعب عرضا للعب في دوري “روشن” السعودي.

وفقا لصحيفة :موندو ديبورتيفو” الإسبانية، ترغب الأندية السعودية في التعاقد مع مهاجم المنتخب البولندي في الصيف المقبل، وقد عرض أحدها بالفعل على المهاجم راتبا فلكيا.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن المبلغ الذي سيدفعه النادي السعودي للاعب يصل إلى نحو 100 مليون يورو سنويا، ولم تعلن الصحيفة عن اسم النادي السعودي الذي يسعى للتعاقد مع اللاعب.

يشار إلى أن ليفاندوفسكي ينوي استكمال عقده مع برشلونة الذي يمتد حتى منتصف عام 2025،

ويشعر روبرت ليفاندوفسكي، براحة في برشلونة، وبغض النظر عن حجم الأموال المقدمة له في السعودية، فإنه يرى نفسه قادرا على الحفاظ على مستواه في الدوري الإسباني.

وتألق ليفاندوفسكي وقدم أفضل مستوياته في موسمه الأول مع برشلونة وساعدهم على الفوز بالدوري بعد 4 سنوات من غياب اللقب، وتعول جماهير برشلونة على المهاجم البولندي في مسيرة الفريق لحسم بطولة الدوري الإسباني الموسم الحالي، وأيضا لقب دوري أبطال أوروبا.

ليفاندوفسكي البالغ من العمر 35 عاما، خاض خلال الموسم الحالي، 39 مباراة بجميع المسابقات وسجل مع برشلونة في هذا الموسم 20 هدفا منها 13 هدفا في الدوري الإسباني، حيث يتأخر بفارق 3 أهداف فقط عن بيتشيتشي بيلينجهام.

تألق اللاعب، دفع أحد الأندية السعودية للتعاقد معه، على الرغم من المحاولة الفاشلة في الصيف الماضي، لكن الدوري السعودي لا يزال يحلم بوجود مهاجم كبير مثل ليفاندوفسكي.

مصادر قريبة من ليفاندوفسكي أكدت أنه لا يفكر في مغادرة برشلونة، حيث يرتبط اللاعب بعقد مع النادي حتى يونيو/حزيران 2025، مع خيار التمديد لموسم آخر بناء على أدائه في موسم 2024-2025.

وقد أعرب ليفاندوفسكي نفسه عن سعادته في برشلونة وقال في مقابلة مع قناة النادي: “أنا في برشلونة منذ عام ونصف العام وأشعر أنني بحالة جيدة للغاية، لقد فزت وسجلت العديد من الأهداف، أنا سعيد للغاية ”.

وقالت الصحيفة إن روبرت ليفاندوفسكي وزوجته يشعران بأنهما في بيتهما في برشلونة لدرجة أنهما يخططان لجعل برشلونة محل إقامتهما الدائم بمجرد اعتزال المهاجم. وربما يفكران في خوض مغامرة أخيرة خارج برشلونة، والولايات المتحدة أكثر جاذبية بالنسبة لهما.