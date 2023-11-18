قال والد لويس دياز نجم ليفربول الإنجليزي إن نجله يحلم باللعب لبرشلونة وهو “مشجع مخلص” للنادي منذ زمن بعيد.

لويس دياز هل ينتقل لبرشلونه؟

وحضر والد لويس دياز مباراة بلاده كولومبيا مع البرازيل، وشاهد ابنه لأول مرة بعد إطلاق سراحه عقب خطفه أسبوعين من جيش التحرير المعارض في البلاد.

وتحدث لويس دياز إلى وسائل الإعلام المحلية بعد المباراة المباراة، وعندما سُئِلَ عن شائعات اهتمام برشلونة بابنه، لم ينكر تلك التقارير.

وقال لـ Win Sports: “الحقيقة هي أنني لا أعرف الكثير عن برشلونة في الوقت الحالي”.

وأضاف: “صحيح أن لويس مشجع مخلص لبرشلونة وسيكون حلمه أن يلعب هناك. حتى الآن، أود أن أشكر بورتو وليفربول على الطريقة التي استقبلوه بها.

وواصل :”لويس لاعب يسهل كسبه، بسبب شخصيته، تواضعه، عمله، تفانيه. إنه لاعب منضبط للغاية، والحمد لله.

وتابع: “لن تكون هناك مشكلة إذا جاء لويس إلى برشلونة لأنه فريق من أفضل الفرق في العالم”.

وقام نادي ليفربول بإحضار والد دياز إلى المملكة المتحدة بطائرة خاصة حتى يتمكن من قضاء الوقت مع ابنه، لكن يبدو أن والد دياز غير ممتن قليلاً بعد الكشف عن أن ابنه “مشجع مخلص لبرشلونة”، ويحلم باللعب للعملاق الكتالوني، بحسب ما قال موقع independent.ie.

وشارك دياز على نحو أكثر انتظامًا هذا الموسم مع ليفربول، حيث بدأ ثماني مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل أربعة أهداف في جميع المسابقات لصالح ليفربول.

يذكر أن لويس دياز البالغ من العمر 26 عامًا، دخل في حالة من البكاء بعد تسجيله هدفين لصالح كولومبيا في الفوز على البرازيل.

Luis Diaz’s father watches his son score 2 goals for Columbia vs Brazil ?❤️ #LFC #Diaz #BRACOL pic.twitter.com/qpZJ4q2vSi — LFC RED ? (@LFCRed25) November 17, 2023

أعلنت الحكومة الكولومبية إطلاق سراح والد اللاعب لويس نجم فريق ليفربول الإنجليزي بعد احتجازه لمدة 12 يوما على يد متمردين.

وتبنت جماعة “جيش التحرير الوطني” المسلحة في كولومبيا اختطاف والد لاعب ليفربول ليتم تناقل الخبر عبر وسائل إعلام أوروبية لتصبح القضية عالمية.

وأرسلت الحكومة الكولومبية وفدا رفيع المستوى للتفاوض مع جيش التحرير الوطني، ليتم على إثر ذلك إطلاق سراح والد لويس.