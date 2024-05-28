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لهذا السبب تخلى لابورتا عن تشافي

أدت الخلافات في الرؤية مع خوان لابورتا حول مستقبل الفريق وتدعيماته إلى رحيل تشافي عن برشلونة بشكل مفاجئ.

فريق التحرير by فريق التحرير
تشافي ولابورتا

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية النقاب عن السبب الكامن وراء قرار نادي برشلونة لكرة القدم بالاستغناء عن مدربه تشافي هيرنانديز، بعد أن كان الأخير قد تراجع عن قراره الرحيل في نهاية الموسم.

وأفادت الصحيفة أن تشافي اجتمع مع رئيس النادي، خوان لابورتا، في منزله، وأكد له ثقته الكاملة في التشكيلة الحالية للفريق، وأنه يعتزم إجراء بعض التعديلات الطفيفة فقط. هذا التوجه كان موضع ترحيب من لابورتا، وتم الاتفاق على استمرار النجم السابق للفريق في منصبه.

إلا أن الأمور انقلبت رأساً على عقب بعد خسارة برشلونة أمام جيرونا بنتيجة 4-2، حيث غيّر تشافي موقفه وأبدى رغبته في إجراء تغييرات جذرية على الفريق، من خلال ضم العديد من اللاعبين الجدد. وقد قام المدرب بإعداد تقرير مفصل حول هذا الموضوع بالتعاون مع البرتغالي ديكو المدير الرياضي للفريق.

هذا التغيير المفاجئ في موقف تشافي أثار استياء لابورتا، الذي شعر بالخيانة من قبل المدرب، خاصة وأنه لم يكن مستعدًا للتخلي عن العديد من اللاعبين، معتقدًا أن الفريق الحالي جيد.

وفي أول تعليق له على رحيله، أعرب مدرب السد القطري السابق عن شعوره بالراحة رغم صعوبة الأيام الماضية، مؤكداً فخره بالعمل الذي قدمه خلال فترة توليه تدريب الفريق لمدة عامين ونصف.

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