لماذا غاب رونالدو عن تحدي النصر الآسيوي؟

غاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن تشكيل فريقه، النصر السعودي، في مواجهة استقلال دوشنبه الطاجيكي في بطولة دوري أبطال آسيا، وسط تساؤلات كثيرة.

وضمن النصر التأهل من مرحلة المجموعات متصدرا، بعد أن تصدر المجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة بفارق 5 نقاط عن فريق برسيبوليس، بينما يتذيل استقلال دوشنبه برصيد نقطتين، ويأتي الدحيل ثالثا بأربع نقاطة.

وحفاظا على لاعبه من الإصابات والإرهاق، قرر البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر، إعفاء مواطنه، رونالدو، من آخر مباريات مرحلة المجموعات، نظرا لعدم أهمية اللقاء.

ولن تؤثر نتيجة المباراة على ترتيب النصر الذي ضمن الصدارة، لذلك قرر كاسترو منح رونالدو البالغ 38 عاما فرصة للراحة.

وسجل رونالدو 3 أهداف فقط في دوري أبطال آسيا حتى الآن، بينما يتصدر زميله في النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا ترتيب الهدافين برصيد 8 أهداف.