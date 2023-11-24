هل يتعرض أسطورة البرازيل وبرشلونة للسجن 9 سنوات؟

طالب مكتب المدعي العام في إسبانيا بالسجن 9 سنوات للاعب كرة القدم البرازيلي داني ألفيس، بسبب اعتدائه جنسياً على فتاة في ملهى ليلي في برشلونة خلال ديسمبر الماضي.

وقالت صحيفة larazon الإسبانية إن المدعي العام طالب أيضاً بتعويض 150 ألف يورو تعويضاً للضحية.

و قررت محكمة برشلونة إرسال البرازيلي للمحاكمة بتهمة الاعتداء الجنسي، وإلى الآن تم عقد 21 جلسة للاستماع إلى أقوال داني ألفيس وأقوال الضحية والشهود، وجمع أدلة الخبراء.

وترى المحكمة أن هناك مؤشرات عقلانية كافية لافتراض أن ألفيس قام بالواقعة بالفعل وفقا لاتهامات الضحية، وهو ما يجعله مهددا بقوة بالسجن.

وأثناء التحقيق، قدم ألفيس أقاويل مختلفة ومتناقضة، أولا زعم أنه لا يعرف الضحية، ثم اعترف بأنه التقى بالشابة في حمام الملهى الليلي دون أن يحدث أي شيء بينهما، وعندما واجه القاضي تفسيراته بالأدلة البيولوجية، أكد أن الفتاة مارست االجنس معه عليه بالتراضي، بحسب ما نشرت الصحيفة.

يذكر أن داني ألفيس من مواليد 6 مايو 1983 يلعب حالياً بمركز الظهير الأيمن مع نادي أونيفرسيداد ناسيونال المكسيكي و‌منتخب البرازيل.

وسبق وأن لعب لبرشلونة في صفقة بلغت 32.5 مليون يورو ليصبح المدافع الأغلى في التاريخ في ذلك الوقت، ويمتلك ألفيس جواز سفر إسباني منذ عام 2005.