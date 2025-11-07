لأول مرة.. سعودي يترشح لقائمة أفضل لاعب في العالم؟

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أمس الخميس، قائمة اللاعبين المرشحين للدخول في التشكيلة المثالية لأفضل لاعبي العالم (ذا بيست 2025) وورد اسم نجم سعودي بارز في تلك القائمة.

واحتل النجم السعودي سالم الدوسري، لاعب نادي الهلال، مكاناً ضمن القائمة، ليصبح أول لاعب سعودي يترشح لهذه التشكيلة المرموقة من فيفا، بحسب صحيفة “عكاظ” السعودية.

وإلى جانب الدوسري، شهدت القائمة أيضاً وجود 3 من زملائه في الهلال هم روبن نيفيز، وخاليدو كوليبالي، وياسين بونو، فيما ضمت القائمة ثنائياً آخر من الدوري السعودي بشكل عام، هما كريستيانو رونالدو قائد النصر، وماتيو ريتيغي نجم القادسية.

أفضل لاعب في آسيا

كان سالم الدوسري تُوج أخيراً بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2025، بعد منافسة مع القطري أكرم عفيف لاعب نادي السد.

ولعب الدوسري دوراً مؤثراً في تأهل الأخضر السعودي إلى كأس العالم 2026، بالإضافة إلى تأهله مع الهلال إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، في إنجاز تاريخي لكرة القدم العربية والآسيوية.