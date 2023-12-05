“روح الروح”.. لاعب مصري يحتفل بإحياء ذكرى أشهر ضحايا غزة

احتفل اللاعب الدولي المصري أحمد حسن “كوكا”، بأهدافه الثلاثة مع فريق بينديك سبور في كأس تركيا، بإحياء ذكرى طفلة قتلت في غزة جراء القصف الإسرائيلي.

وانتشر مقطع فيديو لرجل يحتضن طفلته بعد أن فارقت الحياة، يداعبها ويرفض تركها، يبتسم في وجهها ويقول عنها لمن حوله: “هذه روح الروح”، ليحقق المقطع عشرات الملايين من المشاهدات حول العالم، وتصبح الطفلة أشهر ضحايا غزة منذ بدأ الحرب في 7 أكتوبر الماضي.

وبعد تألق “كوكا” مع فريقه في كأس تركيا، خلع قميصه احتفالا بالهدف، ليكشف عن رسم للرجل وطفلته الراحلة، مع عبارة “روح الروح” التي باتت أشهر ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة.

ونالت اللقطة استحسان الجماهير المصرية والعربية عبر موقع التواصل الإجتماعي، وأشاد الجماهير بموقف اللاعب المصري، الذي يأتي ضمن سلسلة من التضامن مع غزة وضحاياها من اللاعبين العرب في الاحتفال بأهدافهم حول العالم.

وكان أحمد حسن “كوكا” قد انتقل الصيف الماضي من أولمبياكوس اليوناني إلى بينديك سبور التركي، ليواصل رحلته في الملاعب الأوروبية التي تعد ضمن الأطول والأكثر نجاحا في تاريخ اللاعبين المصريين.