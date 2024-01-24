أسطورة مانشستر يونايتد يطالب بضم كريم بنزيما

دعا أسطورة مانشستر يونايتد السابق آندي كول فريقه السابق للتعاقد مع مهاجم ريال مدريد السابق الفرنسي كريم بنزيما، إذا أصبحت مثل هذه الصفقة ممكنة.

ويأتي ذلك بعد أن ارتبط اسم بنزيما بالرحيل عن نادي الاتحاد السعودي، حيث طلب على ما يبدو المغادرة المؤقتة من النادي الذي انضم إليه الصيف الماضي فقط بعد مغادرته ريال مدريد، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ولا يزال بنزيما خارج تشكيلة الاتحاد، ويتدرب بمفرده بينما يستعد زملاؤه لاستئناف الموسم بعد عودتهم من إجازة مدتها 17 يومًا.

هل يعود كريم بنزيما لنادي ليون؟

وتدعي تقارير من فرنسا الآن أن بنزيما طلب مغادرة النادي بعد شعوره “بالضغط” في الاتحاد، مع ترديد شائعات عن عودته إلى ناديه السابق ليون.

وقال كول لشبكة “بي تي فريد” البريطانية: “لو كان الأمر بيدي كنت سأوقع مع بنزيما حتى لو كان للتدريب فقط”.

وأضاف: “فوجئت جدًا عندما غادر ريال مدريد في الصيف، لكني أفهم سبب حدوث ذلك وهو المال”.

وتابع: “عندما تكون في هذه المرحلة من مسيرتك وفزت بالفعل بأربعة ألقاب في الدوري الإسباني وخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وجائزة الكرة الذهبية، يمكنني أن أفهم سبب ذهابه إلى السعودية”.

واختتم كول تصريحاته قائلًا: “إذا أتيحت لمانشستر يونايتد الفرصة لضمه، فعليهم بالتأكيد محاولة تحقيق ذلك”.

هل ما نشستر يونايتد في حاجة إلى خدمات كريم بنزيما؟

وتأتي تصريحات كول في وقت تعاني فيه مانشستر يونايتد من نقص في الفعالية الهجومية، حيث سجل المهاجم الدنماركي راسموس هويجلوند، الذي تعاقد معه النادي في الصيف، مرتين فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز من أصل 16 مباراة.

وسبق أن ارتبط مانشستر يونايتد بالتعاقد مع إريك ماكسيم تشوبو موتينغ لاعب بايرن ميونيخ وجوشوا زيركزي من بولونيا، لكن بنزيما سيمثل فئة مختلفة من اللاعبين.

على الرغم من تقدمه في مسيرته، يتمتع النجم الفرنسي السابق بخزانة جوائز مغرية تضم خمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وأربعة ألقاب في الدوري الإسباني وبالطبع جائزة الكرة الذهبية.