محمد علي by محمد علي

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Posted inكرة قدمأخبار أريبيان بزنس

UFC الرياض 2024… نزالات مذهلة في موسم الرياض

سيشهد موسم الرياض الذي ينطلق نهاية الشهر الجاري، أولى بطولات UFC

محمد علي by محمد علي
إحدى نزالات UFC
إحدى نزالات UFC

سيكون عشاق الفنون القتالية المختلطة على موعد مع انطلاق بطولات UFC الرياض 2024، خلال موسم الرياض.

ومن المقرر أن تنطلق النسخة الرابعة لموسم الرياض 2024 يوم السبت 28 أكتوبر الجاري بحفل افتتاح ضخم ومباراة ملاكمة تاريخية بين تايسون فيوري وفرانسيس نجانو.

وأعلن الهيئة العامة للترفيه توقيع اتفاقية مع منظمة UFC العالمية الرائدة عالميًا في مجال الفنون القتالية المختلطة، لاستضافة أول بطولة للفنون القتالية المختلطة في الموسم في 2 مارس المقبل في منطقة بوليفارد هول.

UFC الرياض 2024

وفي بيان صحفي، تم الإعلان عن نزالات مذهلة في UFC Fight Night المقرر إقامتها يوم السبت 2 مارس 2024، بحضور مجموعة متنوعة من اللاعبين البارزين والمعروفين عالميًا في بطولات UFC.

ومن المقرر أن يعلن دانا وايت الرئيس التنفيذي لـ UFC، عن الرياضيين المشاركين في الفعالية خلال الأشهر المقبلة.

وتم توقيع اتفاقية هذا الحدث بحضور تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة والسيد ديف لويس نائب الرئيس الأعلى للفعاليات والتشغيل في للشؤون الحكومية والتنظيمية لمنظمة UFC.

UFC الرياض 2024
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