UFC الرياض 2024… نزالات مذهلة في موسم الرياض

سيكون عشاق الفنون القتالية المختلطة على موعد مع انطلاق بطولات UFC الرياض 2024، خلال موسم الرياض.

ومن المقرر أن تنطلق النسخة الرابعة لموسم الرياض 2024 يوم السبت 28 أكتوبر الجاري بحفل افتتاح ضخم ومباراة ملاكمة تاريخية بين تايسون فيوري وفرانسيس نجانو.

وأعلن الهيئة العامة للترفيه توقيع اتفاقية مع منظمة UFC العالمية الرائدة عالميًا في مجال الفنون القتالية المختلطة، لاستضافة أول بطولة للفنون القتالية المختلطة في الموسم في 2 مارس المقبل في منطقة بوليفارد هول.

لأول مرة في المملكة.. ليلة تاريخية استثنائية ضمن موسم الرياض ????



بطولة UFC Fight Night يوم ٢ مارس بالتعاون مع @ufc ?



For the first time in the Kingdom.. a historical exceptional night within Riyadh Season ????



On 2nd of March, a UFC Fight Night in collaboration with… pic.twitter.com/at9qlCUZRU — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 11, 2023

UFC الرياض 2024

وفي بيان صحفي، تم الإعلان عن نزالات مذهلة في UFC Fight Night المقرر إقامتها يوم السبت 2 مارس 2024، بحضور مجموعة متنوعة من اللاعبين البارزين والمعروفين عالميًا في بطولات UFC.

ومن المقرر أن يعلن دانا وايت الرئيس التنفيذي لـ UFC، عن الرياضيين المشاركين في الفعالية خلال الأشهر المقبلة.

وتم توقيع اتفاقية هذا الحدث بحضور تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة والسيد ديف لويس نائب الرئيس الأعلى للفعاليات والتشغيل في للشؤون الحكومية والتنظيمية لمنظمة UFC.