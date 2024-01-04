7 ملايين دولار للفائز بكأس أمم إفريقيا 2023.. كم تبلغ بقية الجوائز؟

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) زيادة مكافآت مسابقة كأس أمم إفريقيا 2023 لكرة القدم المقرر إقامتها في كوت ديفوار في الفترة بين 13 كانون الثاني/يناير الجاري و11 شباط/فبراير القادم بنسبة 40%.

وقال الاتحاد في بيان له إن البطل سيحصل على 7 ملايين دولار، والوصيف على 4 ملايين دولار، وسينال كل من المنتخبين الخاسرين في نصف النهائي 2.5 مليون دولار.

وأشار إلى أن حصة المنتخبات التي ستغادر من الدور ربع النهائي ستبلغ 1.3 مليون دولار.

ونقل البيان عن باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قوله إن الاتحاد حقق تقدماً هائلاً خلال العامين الماضيين بشان جوائز مسابقة كأس أمم إفريقيا والمسابقات الأخرى.

وأعرب موتسيبي عن ثقته بأن جزءاً من هذه الأموال سيساعد على تطوير كرة القدم ومساعدة الاتحادات المحلية.