أولمبياد باريس 2024.. 3 منتخبات عربية في مسابقة كرة القدم

اكتمل عقد المنتخبات المشاركة في مسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس 2024 المقرر إقامتها في الفترة بين 26 تموز/يوليو و11 آب/أغسطس، بعد تأهل منتخب غينيا في مباراة الملحق ضد إندونيسيا.

وتُشارك 3 منتخبات عربية في البطولة، هي مصر والمغرب والعراق.

وأوقعت القرعة منتخب الفراعنة في المجموعة الثالثة إلى جانب إسبانيا، وأوزبكستان، وجمهورية الدومينيكان، في حين سيتواجه المنتخبان العربيان الآخرين في المجموعة الثانية إلى جانب الأرجنتين وأوكرانيا.

وجنبت القرعة المنتخبات العربية في الوقوع مع إسرائيل التي ستلعب في المجموعة الرابعة مع كل من اليابان وباراغواي ومالي.

أما المجموعة الأولى فضمت صاحبة الضيافة فرنسا والولايات المتحدة وغينيا ونيوزيلندا.