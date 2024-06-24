يوفنتوس يوقّع اتفاقية لتوسيع نطاق مبيعات سلعه عالميًا

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم وشركة فاناتيكس، المتخصصة في تجارة التجزئة للسلع الرياضية عبر الإنترنت، عن توقيعهما اتفاقية شراكة طويلة الأمد تهدف إلى توسيع نطاق مبيعات سلع النادي على مستوى العالم.

وتمتد هذه الاتفاقية حتى نهاية موسم 2034-2035، وتُعد واحدة من أبرز صفقات الأندية في مجال الترويج الرياضي.

وستتولى فاناتيكس بموجب هذه الاتفاقية دور صاحب الامتياز الرئيسي لمجموعة منتجات يوفنتوس، حيث ستقوم بتصميم وتصنيع وبيع منتجات النادي على مستوى العالم، باستثناء قمصان الفريق التي توفرها أديداس حاليًا.

وتهدف الشراكة إلى تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات لتلبية احتياجات مختلف شرائح جماهير يوفنتوس، سواء في السوق الإيطالية المحلية أو في البلدان الأخرى.

وقال ستيفن داولينغ، رئيس قطاع الشؤون الدولية في فاناتيكس: “يوفنتوس هو أحد أشهر الأندية في عالم كرة القدم، ويشرفنا أن نعمل معه لإحداث ثورة في تجربة جماهيره سواء في المتاجر أو عبر الإنترنت من خلال تصميمات لمنتجات جديدة وتعزيز توافرها بشكل أفضل في جميع أنحاء العالم”.

وقال فرانشيسكو كالفو، المدير الإداري لإيرادات وتطوير كرة القدم في يوفنتوس: “شهد عالم التجارة تغيرات جذرية على مدار السنوات العشر الماضية بفضل دخول لاعب مثل فاناتيكس، الذي أحدث ثورة في هذه الصناعة في جميع أنحاء العالم.”

وأضاف: “نحن فخورون بالتعاون مع شركة رائدة عالميًا مثل فاناتيكس لتطوير هذا الجزء الاستراتيجي والأساسي من أعمالنا. هذه الشراكة ستسمح لنا بالاقتراب أكثر من جماهيرنا في جميع أنحاء العالم، بفضل التوزيع العالمي والاستثمارات الجديدة التي ستقوم بها فاناتيكس بالاتفاق مع يوفنتوس لتطوير أعمالنا وتقديم منتجات عالمية المستوى لمشجعينا.”

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن مثل هذه الاتفاقيات عادة ما تقدم مكاسب مضمونة للنادي وعائدات إضافية على المدفوعات المضمونة.