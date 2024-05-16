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يوفنتوس يقرر الاستغناء عن أليغري.. وموتا المرشح الأبرز لخلافته

يبدو أن يوفنتوس يستعد لمرحلة جديدة مع مدرب جديد، حيث تشير التقارير إلى قرب رحيل أليغري وقدوم تياغو موتا لخلافته.

فريق التحرير by فريق التحرير
أليغري يوفنتوس

أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص بأمور الانتقالات أن نادي يوفنتوس لكرة القدم اتخذ قراره برحيل المدرب ماسيميليانو أليغري بنهاية الموسم الحالي، وأن المرشح الأبرز لخلافته هو تياغو موتا مدرب فريق بولونيا.

وقاد أليغري السيدة العجوز أمس الأربعاء للفوز ببطولة كأس إيطاليا على حساب أتالانتا بهدف دون مقابل سجله الصربي دوشان فلاهوفيتش في الدقيقة الرابعة من المباراة التي شهدت طرد أليغري نفسه في الوقت بدل عن ضائع بعد اعتراضاته الحادة على حكم المباراة.

وقال رومانو في منشور على على حسابه في منصة إكس إن النادي لم يحدد بعد موعد الإعلان الرسمي عن رحيل أليغري، مرجحاً أن يكون ذلك إما في الوقت الحالي أو بنهاية الموسم.

وأشار إلى أن موتا اللاعب السابق في صفوف إنتر ميلان وبرشلونة وباريس سان جيرمان، يعد المرشح الأبرز لخلافة أليغري في اليوفي.

وبحسب رومانو عرض البيانكونيري على موتا عقداً لمدة ثلاثة مواسم، إلا أن المدرب البالغ من العمر 41 عاماً لم يحسم قراره بعد.

وتأتي هذه التطورات في ظل تراجع نتائج يوفنتوس في الفترة الأخيرة، حيث لم يحقق الفريق سوى فوز واحد في آخر 10 مباريات في الدوري الإيطالي.

ويُعتبر موتا أحد أبرز المدربين الشباب في إيطاليا، حيث قاد بولونيا لتحقيق نتائج لافتة هذا الموسم، محتلاً المركز الخامس في جدول الدوري الإيطالي.

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