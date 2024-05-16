يوفنتوس يقرر الاستغناء عن أليغري.. وموتا المرشح الأبرز لخلافته

أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص بأمور الانتقالات أن نادي يوفنتوس لكرة القدم اتخذ قراره برحيل المدرب ماسيميليانو أليغري بنهاية الموسم الحالي، وأن المرشح الأبرز لخلافته هو تياغو موتا مدرب فريق بولونيا.

وقاد أليغري السيدة العجوز أمس الأربعاء للفوز ببطولة كأس إيطاليا على حساب أتالانتا بهدف دون مقابل سجله الصربي دوشان فلاهوفيتش في الدقيقة الرابعة من المباراة التي شهدت طرد أليغري نفسه في الوقت بدل عن ضائع بعد اعتراضاته الحادة على حكم المباراة.

?⚪️⚫️ Juventus and Massimiliano Allegri will part ways as he won’t be the manager next season, as planned since February.



The only detail to clarify is whether Juve decide to sack Allegri now or in 10 days.



↪️ Juventus priority candidate as new head coach remains Thiago Motta. pic.twitter.com/FUSZMFQ9kQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 16, 2024

وقال رومانو في منشور على على حسابه في منصة إكس إن النادي لم يحدد بعد موعد الإعلان الرسمي عن رحيل أليغري، مرجحاً أن يكون ذلك إما في الوقت الحالي أو بنهاية الموسم.

وأشار إلى أن موتا اللاعب السابق في صفوف إنتر ميلان وبرشلونة وباريس سان جيرمان، يعد المرشح الأبرز لخلافة أليغري في اليوفي.

وبحسب رومانو عرض البيانكونيري على موتا عقداً لمدة ثلاثة مواسم، إلا أن المدرب البالغ من العمر 41 عاماً لم يحسم قراره بعد.

وتأتي هذه التطورات في ظل تراجع نتائج يوفنتوس في الفترة الأخيرة، حيث لم يحقق الفريق سوى فوز واحد في آخر 10 مباريات في الدوري الإيطالي.

ويُعتبر موتا أحد أبرز المدربين الشباب في إيطاليا، حيث قاد بولونيا لتحقيق نتائج لافتة هذا الموسم، محتلاً المركز الخامس في جدول الدوري الإيطالي.