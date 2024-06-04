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يوفنتوس وأليغري يفترقان بالتراضي بعد نهاية متوترة

توصل يوفنتوس ومدربه السابق ماسيميليانو أليغري لاتفاق ودي ينهي بموجبه عقده بعد فترة من التوتر بين الطرفين نشبت على إثر المباراة النهائية لكأس إيطاليا.

فريق التحرير by فريق التحرير
أليغري يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، يوم الاثنين، توصله إلى اتفاق نهائي مع مدربه السابق ماسيميليانو أليغري لإنهاء عقده بالتراضي، بعد أسابيع من إقالته من منصبه في 17 أيار/مايو الماضي.

جاء قرار الإقالة بعد يوم واحد من فوز يوفنتوس بلقب كأس إيطاليا على حساب أتالانتا، إلا أن سلوك أليغري على خط التماس خلال المباراة، الذي تضمن خلع سترته وإلقائها أرضًا وتهديد رئيس تحرير صحيفة “توتوسبورت”، أثار استياء مسؤولي النادي.

اعتبر يوفنتوس أن لديه سببًا وجيهًا لفسخ العقد، في حين هدد المدرب بمقاضاة النادي. ومع ذلك، توصل الطرفان إلى اتفاق ودي لإنهاء العلاقة التعاقدية بينهما.

وأعرب يوفنتوس عن شكره لمدربه السابق على “النتائج الرياضية التي حققها خلال السنوات التي قضاها في قيادة الفريق”، وتمنى له “الأفضل في مستقبله المهني”

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