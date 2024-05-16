يورو 2024.. “ناجلسمان” يعلن عن القائمة الأولية لمنتخب ألمانيا

أعلن يوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، اليوم الخميس، القائمة الأولية للمنتخب المكونة من 27 لاعبًا استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024) التي ستقام في ألمانيا.

وضمت القائمة المخضرمين توني كروس وتوماس مولر، بينما غاب عنها اسم ماتس هوميلز مدافع بوروسيا دورتموند.

وكان من المتوقع غياب “هوميلز” من القائمة التي جرى الإعلان عنها اليوم، إلى جانب ليون جوريتسكا لاعب وسط بايرن ميونخ وزميله سيرج جنابري الذي يعاني من الإصابة.

وعاد نجم ريال مدريد الإسباني توني كروس إلى صفوف الماكينات في مارس الماضي، بعد عدوله عن قرار اعتزال اللعب الدولي الذي اتخذه قبل حوالي 3 أعوام.

وكشف اتحاد الكرة الألماني على مدار الأسبوع عن 18 لاعبًا في القائمة بطريقة غير تقليدية.

وضمت القائمة عددًا من النجوم البارزين مثل ألكسندر نوبل ومارك أندري تير شتيجن وأوليفر باومان وجمال موسيالا وفالديمار انتون وبنيامين هنريكس وماكسيميليان بيير، كما ضمت القائمة 12 لاعبًا فقط من اللاعبين الذين شاركوا في مونديال قطر 2022.

ومن المقرر أن يجمع ناجلسمان لاعبي بايرن ميونخ في 26 من الشهر الجاري للمشاركة في تدريبات استعدادًا لأمم أوروبا.

وسيلعب المنتخب الألماني وديا أمام أوكرانيا واليونان يومي 3 و7 من الشهر المقبل.

ويجب على ناجلسمان إرسال قائمة منتخب ألمانيا ليورو 2024، المكونة من 26 لاعبًا على الأكثر، في موعد أقصاه السابع من الشهر المقبل، أي قبل أسبوع من لقاء اسكتلندا في الجولة الأولى.

المجموعة الأولى من مسابقة يورو 2024

وتضم المجموعة الأولى بمرحلة المجموعات للمسابقة القارية، إلى جانب ألمانيا واسكتلندا، منتخبي المجر وسويسرا.