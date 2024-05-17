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يورو 2024.. المطارات الألمانية تستعد لاستقبال مليوني مسافر إضافي مع انطلاق البطولة

تُشير التوقعات إلى أن 21 فريقًا من أصل 24 فريقًا مشاركًا في البطولة سيسافرون إلى ألمانيا جواً، مما سيؤدي إلى زيادة كبيرة في حركة المسافرين في المطارات الألمانية.

فريق التحرير by فريق التحرير

تستعد المطارات الألمانية لاستقبال حوالي مليوني مسافر إضافي خلال الشهر المقبل مع انطلاق بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024) في ألمانيا.

وتتوقع الرابطة الاتحادية للمطارات الألمانية (ايه دي في ADV) ازدحامًا كبيرًا في المطارات خلال فترة البطولة، حيث من المقرر تنظيم أكثر من 500 رحلة إضافية على خلفية الحدث الرياضي الضخم.

يورو 2024

يورو 2024.. من 14 يونيو إلى 14 يوليو

وستقام بطولة يورو 2024 في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024، بمشاركة 24 فريقًا من مختلف أنحاء أوروبا. وستلعب المباريات في عشرة ملاعب موزعة على مختلف أنحاء ألمانيا.

وتُشير التوقعات إلى أن 21 فريقًا من أصل 24 فريقًا مشاركًا في البطولة سيسافرون إلى ألمانيا جواً، مما سيؤدي إلى زيادة كبيرة في حركة المسافرين في المطارات الألمانية.

ومن المتوقع أن يصل المنتخب الألباني، أول الفرق المشاركة في البطولة، إلى مدينة دورتموند في الثامن من الشهر المقبل.

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فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...