يورو 2024.. إنكلترا الأقرب إلى اللقب

كشفت شبكة “أوبتا” للإحصائيات الرياضية عن توقعاتها بشأن المنتخب الأكثر احتمالا للفوز بلقب كأس أوروبا لكرة القدم “يورو 2024″، وذلك استنادًا إلى تحليل البيانات بواسطة حاسوبها العملاق.

وأشارت النتائج إلى أن منتخب إنكلترا يتصدر قائمة المرشحين للفوز باللقب، حيث تبلغ نسبة احتمالية فوزه 19.9%.

وفي المركز الثاني، يأتي المنتخب الفرنسي بنسبة 19.1% لاحتمالية فوزه بالبطولة، ما يشير إلى منافسة قوية بين المنتخبين على اللقب.

أما بالنسبة للمنتخب الألماني، صاحب الأرض والجمهور، فتبلغ نسبة احتمالية فوزه بالبطولة 12.4%، ما يجعله منافسًا قويًا أيضًا.

وعلى الرغم من فوز المنتخب الإيطالي بلقب النسخة السابقة من البطولة، إلا أن نسبة احتمالية فوزه باللقب هذه المرة تبلغ 5% فقط، وفقًا لتحليل “أوبتا”.