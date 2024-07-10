يورو 2024.. إسبانيا إلى النهائي بعد الفوز على فرنسا 2-1

تأهل منتخب إسبانيا، للدور النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024″، بعد تغلبه 2 – 1 على منتخب فرنسا، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب “إم إتش بي أرينا”، في ألمانيا الذي يتسع لنحو 66 ألف متفرج.

وتعد مواجهة الثلاثاء في”يورو 2024“، هي الخامسة بين المنتخبين في الأدوار النهائية في بطولة كأس الأمم الأوروبية، حيث التقى الفريقين في بطولات 1984، و1996، و2000، و2012.

تاريخ مواجهات إسبانيا وفرنسا

وبعد فوز إسبانيا، في مباراة الثلاثاء، نجح الماتادور الإسباني في تحقيق الفوز في مباراتين، وفرنسا في مثلهما، وشهدت مباراة واحدة التعادل.

ومنذ عام 1922 تواجه المنتخبين الكبيرين في 37 مباراة في بطولات مختلفة، فاز المنتخب الإسباني في 17 مباراة منها، وفاز منتخب فرنسا في 13 مباراة، بينما تعادل الفريقان في 7 لقاءات.

إسبانيا تتأهل لنهائي بطولة يورو 2024

ويواجه منتخب إسبانيا، الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى في بطولة “يورو 2024″، بين هولندا وإنجلترا، التي تقام مساء الأربعاء.

موعد مباراة إنجلترا، وهولندا

وتقام مباراة إنجلترا وهولندا، في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية، الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر، والمملكة العربية السعودية، الحادية عشر بتوقيت الإمارات، على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

من أحرز أهداف مباراة إسبانيا وفرنسا

وأحرز أهداف مباراة إسبانيا وفرنسا، راندال كولو مواني، لمنتخب فرنسا، في الدقيقة 8 من عمر اللقاء، بينما أحرز هدف إسبانيا الأول، اللاعب الناشئ، لامين جمال في الدقيقة 21، والهدف الثاني أحرزه داني أولمو، في الدقيقة 25.

والمباراة التي انتهت بفوز منتخب إسبانيا، قادها تحكيميا الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش، كحكم ساحة، وتوماج كلانشنيك مساعد أول، وأندراز كوفاتشيتش مساعد ثانى، وإثفان كروزلياك حكم رابع.

إسبانيا تصل خامس نهائي ببطولة أوروبا

وبعد فوز منتخب إسبانيا اليوم تصبح هذه المرة الخامسة في تاريخه، التي يصل فيها لنهائي كأس الأمم الأوروبية، حيث فاز في 3 نهائيات سابقة محققا 3 ألقاب، بينما خسر رابع نهائي له أمام فرنسا في بطولة عام 1984، وحصل على لقب الوصيف.